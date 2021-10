Glostrup Borgerliste er klar med kandidater og valgprogram

Glostrup Borgerlistes hold er klar til KV21

GLOSTRUP. Glostrup Borgerliste har fået stillere nok og er klar til kommunalvalget, hvor de stiller op med syv kandidater, heraf to nuværende medlemmer af kommunalbestyrelsen

Af Jesper Ernst Henriksen

Efter at have forladt Dansk Folkeparti efter en tabt kamp om posten som spidskandidat, har Flemming Ørhem på det seneste arbejdet for at starte egen lokalliste kaldet Glostrup Borgerliste. Det er gået godt og listen har fået stillere nok til at bliver opstillet til det kommende kommunalvalg.

– Der er blevet taget rigtig godt imod Glostrup Borgerliste, og dens udtrykte vilje til at passe på Glostrup. I alt syv gode personer har på den korte tid stillet sig til rådighed som kandidater, og 50 vælgere har som stillere skrevet under på, at listen kan opstille til kommunalvalget i Glostrup. Faktisk er der flere vælgere, der har meldt sig som stiller – men listen må højst indlevere 50 vælgere som stillere, siger han.

Efter Flemming Ørhem står Pia Hagbarth Dahlin, der er nuværende medlem af kommunalbestyrelsen og som også forlod Dansk Folkeparti efter opstillingsmødet. Derefter står Nia Hagbarth, Frederik Frydendal-Oesten, Pia Christoffersen, Ib Clasen samt Carsten Engholm.

Listen har fået bogstavet L, hvilket betyder, at vælgerne kan finde den på stemmesedlen lige over Dansk Folkeparti, der har bogstavet O.

Ligesom Dansk Folkeparti var for fire år siden, er Glostrup Borgerliste til valget i valgforbund med Venstre. Kommer listen ikke ind, vil stemmerne derfor gå videre til Venstre, ligesom det er muligt, at nogle af Venstres stemmer går til listen.

Fuldt politisk program

Listen har også fået en hjemmeside og har udarbejdet valgmateriale. Her kan man blandt andet læse et fuldt valgprogram. Programmet har en del ligheder med det program, som Dansk Folkeparti går til valg på. Blandt mener listen, at Rådhusparken og Præstegårdshaven skal bevares og friholdes for nyt byggeri. De mener, at der skal mest mulig selvstændighed til afdelingerne af Glostrup Skole. For at styrke integrationen ønsker listen at Glostrup Kommune overtager anvisningen til de almen boligområder.

Med det politiske program på plads er spidskandidat Flemming Ørhem optimist.

– Vi er fulde af gå-på-mod og forventer med den fantastisk positive modtagelse, vi indtil nu har fået i Glostrup at blive repræsenteret i den nye kommunalbestyrelse med et par kandidater, siger han.