Gjorde indtryk i Glasgow

På en af pubberne i Glasgow fik bartenderen et minde om Brøndbys besøg, da en fan havde efterladt et halstørklæde. Foto: Robert Hendel

På en af pubberne i Glasgow fik bartenderen et minde om Brøndbys besøg, da en fan havde efterladt et halstørklæde. Foto: Robert Hendel

Brøndby. Brøndby jagtede i torsdags den første gruppespilssejr i en europæisk turnering siden 2005. Sejren på banen udeblev, men uden for banen blev skotterne imponeret, og flere barejere beretter om, at de danske gæster var et festligt bekendtskab

Af Robert Hendel

Det gik ikke, som de havde håbet, da knap 2000 danskere tog til Skotland for at se de danske mestre fra Brøndby udfordre de skotske mestre fra Rangers FC på Ibrox Stadium i Glasgow.

På banen blev det til et nederlag på 2-0, men uden for banen gjorde de blå-gule et stort indtryk flere steder i byen.

Før kampen var hundredevis af Brøndby-fans samlet på en af byens største pladser, og her blev der drukket øl og sunget højt fra tidligt på dagen til kort før afgang mod stadion klokken 17 lokal tid.

På en af barerne blev der glemt et halstørklæde. Da Folkebladet var forbi dagen efter, fortalte bartenderen, at han ville beholde det som et minde om de festlige gæster fra Danmark.

– Jeg interesserer mig egentligt ikke for fodbold, men alle folk var søde og rare. De var, som fodboldfans nu engang er. De havde en fest, lød det fra bartenderen, der dog sympatiserede lidt med danskerne dagen forinden.

De danske gæster imponerede også hjemmepublikummet med en vokal indsats, der af og til overdøvede resten af stadion.

– De sang virkelig højt, fortæller Paul McCabe, der selv var taget langvejs fra for at se sit favorithold spille mod de danske mestre.

Brøndby og Rangers møder hinanden igen den 4. november, denne gang på dansk grund. Her vil Paul McCabe også være at finde på tilskuerpladserne.