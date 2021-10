Frivillige fejret med fest

Søs Egelind stod for underholdningen for de frivillige. Foto: Lotte Olsen

Søs Egelind stod for underholdningen for de frivillige. Foto: Lotte Olsen

GLOSTRUP. I forrige uge lykkedes det igen at invitere alle Glostrups frivillige til en stor fest i Glostrup Hallen med brunch, prisoverrækkelser og underholdning med Søs Egelind

Søndag i forringe uge var der næsten fyldt i Glostrup Hallen. Her havde Glostrup Kommune nemlig inviteret alle Glostrups frivillige til den traditionelle frivilligfest, der er tilbage efter at være blevet corona-aflyst sidste år.

Det ærgerede borgmester John Engelhardt.

– Det var så ærgerligt, at vi sidste år måtte aflyse fejringen på grund af corona-pandemien. For arrangementet er jo vores måde at sige jer frivillige en stor tak for den tid og energi, I lægger i vores fælles by. Uden jer ville Glostrup være Fattigere på tilbud, initiativ, fællesskaber og glæde. I har hver især en væsentlig betydning – og det skal I have stor tak for, sagde han.

Tre organisationer

Foreningerne i Glostrup er organiseret i tre paraply-organisationer. Glostrup Foreningsunion, Glostrup Samvirkende Idrætsforeninger, og Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, hvor de tre forænd også alle sagde tak til de frivillige.

Fra Glostrup Foreningsunion talte formand Henning Richard Jensen om de frivillige som helte.

– I er alle helte i mit univers, da I giver en del af jeres tid og viden for at børn, unge og voksne i alle aldre kan være med i aktiviteter, som de interesserer sig for. Tænk på, hvad der ville mangle i Glostrup, hvis ikke vi havde frivillige i vores område. Ingen biograf, ingen kulturhus, ingen amatørteater, ingen kor, ingen pensionistforening, ingen besøgstjeneste, ingen vågetjeneste – for blot at nævne nogle få ting, sagde han.