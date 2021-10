Forsøgte at snyde politiet: ”Solgte” bilen efter blitz

En 20-årig mand fik konfiskeret sin bil og blev idømt 20 dages ubetinget fængsel samt frakendelse af førerretten som følge af vanvidskørsel. Arkivfoto: Robert Hendel

VALLENSBÆK. Ejeren af bilen erkendte i retten, at han havde omregistreret bilen til en kammerat, efter at han var blevet taget for vanvidskørsel i Vallensbæk

Af Jesper Ernst Henriksen

En 20-årige vanvidsbilist var tiltalt for at have kørt mindst 101 km/t i et tættere bebygget område i Vallensbæk i juni. Her var han blevet taget af en af politiets fotovogne, men da politiet efterfølgende beslaglagde bilen, hævede den unge mand, at bilen ikke længere var hans.

Umiddelbart efter at han var blevet blitzet, havde han nemlig omregistreret bilen til en kammerat. I retten erkendte han, at det var sket i forsøget på at undgå at bilen blev konfiskeret, da han godt vidste, at han havde kørt alt for stærkt. Samtidig erkendte han også, at han fortsat var bilens reelle ejer.

Da dette blev slået fast i retten, blev bilen endeligt konfiskeret.

– Sagen her viser, at kører man vanvidskørsel – så bliver bilen konfiskeret – også selv om vanvidsbilisten forsøger at være kreativ, siger specialanklager Charlotte Møgelhøj.

Ud over konfiskationen blev den 20-årige idømt 20 dages ubetinget fængsel, en bøde og frakendelse af førerretten i 3,5 år. Han modtog dommen.