Festlig premiere for James Bond

Blandt andet de to borgmesterkandidater Piet Papageorge og Kasper Damsgaard havde taget opfordringen til at klæde sig som James Bond til sig. Foto: Holger Pedersen

GLOSTRUP. Både gæster og bio-graf var pyntet op til fest, da der i sidste uge endelig var premiere i Glostrup Bio på den nye James Bond-film No Time to Die

Af Jesper Ernst Henriksen

Den nyeste film i serien om MI6 agent 007, James Bond, havde endelig premiere i sidste uge. Det blev i Glostrup Bio fejret med en ekstra udsmykning af biografen. For at komme ind i biografen, skulle publikum igennem et pistolløb, så de kunne få taget et billede gennem pistolløbet som i den berømte intro, der er blevet brugt i flere forskellige varianter til de fleste film i serien.

Pistolløbet er bygget af biografens frivillige og blev brugt første gang i 2015 til den forrige film Spectre.

Herfra kom publikum ind i den festligt pyntede biograf, hvor de blev modtaget af en Bond-look-a-like eller en Bond-babe. Velkomstdrikken var ikke James Bonds favritdrink Martini – shaken, not stirred, men derimod et mere festligt glas champagne.

Mange af gæsterne havde fulgt biografens opfordring til at klæde sig festligt på, og mange mænd kom i agentens klassiske smoking. Der var vennegrupper, der benyttede anledningen til en festlig aften i byen i flot tøj. Og der var masser af kvinder, i lange kjoler.

Det er langt fra første gang, at biografen forbereder en festlig premiere. Første gang var op til 2. april 2020, men med corona-nedlukningerne i hele verden er premieren blevet udskudt flere gange.

No Time to Die er den femte og sidste film i serien med Daniel Craig som James Bond, der faktisk er gået på pension i starten af filmen. Det er også den længste i serien med en spilletid på to timer og tre kvarter.

Officielt er det den 25. biograffilm i serien.