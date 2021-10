Et uheld kan koste et barn livet

Hajg Zanazanian (S) er 1. Viceborgmester i Brøndby og kandidat for Socialdemokratiet til KV21. Foto: Robert Hendel

DEBAT.

Af Hajg Zanazanian (S), Viceborgmester i Brøndby Kommune og kandidat for Socialdemokratiet til KV21

Sikkerheden for børn og deres familier kommer i første række. Det skal være trygt at færdes på kommunens veje og fortov også til og fra skole.

Sådan har det ikke altid været og slet ikke i store dele af Brøndby Strand parkerne ned mod Brøndby Strand Skole.

Før vi i kommunen indførte parkeringskontrollen, herskede lovløshed og biler holdt hulter til bulter på fortove og andre steder så børn, barnevogne og rollator-brugere måtte færdes på vejene med dårlig udsigt til trafikken. Hvis uheldet skulle indtræffe, var det ikke engang sikkert, at redningskøretøjer kunne nå frem, da bilerne ofte spærrede for gennemkørslen.

Det problem er langt mindre i dag takket være et flertal i kommunalbestyrelsen, der vægter sikkerhed højere end Radikale Venstre, som helt har misforstået formålet med indførslen af parkeringskontrollen.

Jeg forstår frustrationen, når nogle beboere ikke kan parkere tæt på deres bolig. Mit indtryk er, at boligselskaberne er i fuld gang med at få organiseret parkeringsforholdene og samtidig er ved at se på muligheden for at udbygge antallet af parkeringspladser.

Det er og har altid været et forhold for boligselskaberne at sikre parkeringspladser nok og organisering af parkeringen.

Det er ikke et kommunalpolitisk anliggende at sikre nok parkeringspladser og organisering til boligafdelingernes beboere, som Radikale påstår.

Der florerer mange forskellige halve historier i et boligområde som emmer af mistillid, som kørelæreren i sin tid i kommunalbestyrelsen har holdt sig for god til.

Det er en stil, som jeg håber forsætter, hvis Radikale igen skulle få et mandat i kommunalbestyrelsen efter kommunalvalget.