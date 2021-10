Enhedslisten – Kirstina Tranberg: Bedre forhold for borgere og ansatte

Kirstina Tranberg er spidskandidat for Enhedslisten. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Glostrup. Enhedslisten kalder sig selv for de rød-grønne, og lokalt er der både klare røde og grønne mærkesager i valgprogrammet

Af Jesper Ernst Henriksen

I øjeblikket er en ny lokalplan om et byggeri på hjørnet af Hovedvejen og Søndre Ringvej i høring. Lige bag Uno-X tanken er det planen at bygge en fem-etagers karré-bygning, der op mod Ringvejskrydset bliver til et ti etager højt tårn. Planerne illustrer meget godt den forkerte retning for byudviklingen i Glostrup, hvis man spørger Enhedslisten.

– Det er helt forkasteligt, at man i et af Danmarks mest trafikerede kryds vil have et 10-etagers hus. Med den støj og forurening er det ikke der, man skal lægge en kæmpe bolig. Der skal vel bo nogle børnefamilier i det hus, men der er ikke mange grønne områder lige der. Man ved, at børn, der bor i højhuse, kommer mindre ud at lege. Jeg ved heller ikke, hvordan Christiansvej skal kunne håndtere trafikken til og fra huset, siger Kirstina Tranberg.

Kigger hun ud over nybyggeriet i de senere år, springer de nyere lejligheder på Nyvej frem som et positivt eksempel.

– Man skal virkelig bevare det pæne præg. Jeg synes, man i lokalplaner skal stille krav om, at nye bygninger skal matche det eksisterende med røde mursten

Vi skal ikke bygge på alle grønne områder, så der ikke er noget natur i nærheden. Det, der er bygget overfor biblioteket på Nyvej, er blevet rigtig pænt, fordi man stillede krav. Det synes jeg, at man skal blive ved med, siger hun.

Hun har et klart bud på, hvorfor tegningerne til nybyggerier ser ud, som de gør.

– Mit indtryk er, at man vil bygge højt, fordi det vil bygherrerne gerne have, fordi de så tjener mest. Jeg synes, man skal bygge for de mennesker, der skal bo der. Tæt på grønne arealer og et godt miljø, hvor man kan trives. Vi skal bevare naturen og biodiversiteten, vi skal kæmpe for klimaet og mindre trafik i centrum af byen, siger spidskandidaten.

Flere hænder

Enhedslisten er med i det netop vedtagne budget for 2022. Her er der flere tiltag, der skal give bedre forhold for de kommunalt ansatte, hvilket glæder Enhedslisten.

– Jeg går meget ind for, at der skal være gode arbejdsforhold for alle i kommunen. Derfor er jeg meget glad for, at der bliver ansat en arbejdsmiljøkonsulent. Det var et stort ønske fra medarbejdernes side, siger Kirstina Tranberg.

Hun nævner også puljen til flere pædagoger som en positiv ting.

– Vi ønsker minimumsnormeringer med tre børn per pædagog i vuggestuer, seks børn i børnehaver og ni børn på SFO’erne. Det skal være reelle minimumsnormeringer, hvor for eksempel ledere ikke tælles med, siger hun.

I budgettet er der også sat penge af til at give lærerne i Glostrup mere i løn, så de kommer op på gennemsnittet af kommunerne på Vestegnen.

– Den lønstigning for lærerne var meget tiltrængt. Det er en måde at anerkende deres arbejde, men også at fastholde og rekruttere nye medarbejdere. Vi hørte en forfærdig historie om en lærer, der kom fra en anden kommune. Første gang hun så sin nye lønseddel, gik hun hen og sagde op, fordi hun gik 3.000 ned i løn. Det er klart, at det er der ikke mange, der har råd til, siger Kirstina Tranberg.

Det næste fokus for hende vil være plejesektoren.

– I plejesektoreren skal der være bedre normeringer og mere uddannelse. Så der er tid og mulighed for at sparre med nogle kollegaer på et godt fagligt niveau. Jo mere fagligt velfunderet man er, jo bedre kan man tage hånd om de ældre, siger Kirstina Tranberg.

Hun foreslog tidligere i år, at kommuneskatten i Glostrup skulle hæves med i alt én procent.

– For os er det ikke en hellig ko at have den 5. laveste kommuneskat i landet, siger Enhedslistens spidskandidat.