Enhedslisten – Jens Ove Bay: Vi bliver ikke rigere af at blive flere

Jens Ove Bay er Enhedslistens spidskandidat. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Vallensbæk skal have en plan for, hvordan kommunen skal udbygges, og det skal ikke være at profitmaksimere for boligspekulanter, mener Enhedslisten

Af Jesper Ernst Henriksen

Når Jens Ove Bay fra Enhedslisten kigger på de ting, der er blevet bygget over de seneste år i Vallensbæk, ser han en fællesnævner:

– Man lader boligspekulanter bygge det, de har lyst til. Man har ikke planlagt noget. Profitmaksimering er den drivende kraft. Det betyder, det bliver højt og tæt. Man jager små håndværkere ud af byen, fordi man laver lokalplaner, der siger, der nu må bygges etageboliger på deres virksomheders grunde, så deres boligskat stiger og de får så gode tilbud, de bliver nødt til at sælge, siger han.

Argumentet fra flertallet er, at de nye borgere skal lukke det hul i kommunekassen, som udligningsreformen skabte i Vallensbæk. Det køber Jens Ove Bay ikke.

– Vi bliver jo ikke rigere af at blive flere. Det ville jo være et argument for at slå os sammen med en anden kommune. Vi bliver kun rige, hvis vi får fat i nogle rige borgere, der ikke koster kommunen noget. I sidste ende er det som at tisse i bukserne. På et tidspunkt bliver de mennesker også gamle eller får børn, så der skal bruges penge på dem, siger han.

Han ønsker et andet fokus i de kommende års byudvikling.

– Jeg ønsker en mere mangfoldig sammensætning af befolkningen, hvor man bygger noget for de unge og de ældre, siger han.

Det kan for eksempel gøres ved at udnytte de muligheder, der allerede er i lovgivningen.

– Det er forstemmende, at man ikke stiller krav til nybyggerierne, selvom man som kommune faktisk kan stille krav om mange ting. De har ret til at bestemme facadebeklædning, vandafledning og så videre. Man kan stille krav om, at 25 procent skal være almene boliger, som man kan bestemme endnu mere over, siger spidskandidaten.

Bedre forhold

Med de mange og tæt beliggende kommuner på Vestegnen, er der hård konkurrence mellem kommunerne om at få gode medarbejdere.

– Det rammer alle kommuner, at de ikke kan få pædagoger, skolelærere med linjefag, sosu-assistenter og -hjælpere. Den ene side af løsningen er at få lagt en plan, der stiller os lidt bedre i konkurrencen om dem, der er. Hvis du skaber et godt arbejdsmiljø, er det noget, folk snakker om, og så bliver det nemmere at rekruttere. Den anden side er at gå ind i løsninger på rekrutteringen til de områder. Hvis man har uuddannede ansatte, kan man tilbyde dem merituddannelser, siger han.

Han henviser til TV2 dokumentaren Plejehjemmene bag facaden, når han skal forklare, hvorfor det er vigtigt med udannede medarbejdere.

– Den situation er noget, der kommer af, at man tager folk ind, der ingen uddannelse har indenfor området. De tager det arbejde, fordi det er det, der er til at få, ikke for at gøre en forskel, som mange andre i faget gør, siger han.

Klima

Derudover har Enhedslisten selvfølgelig også en grøn dagsorden.

– Jeg forstår ikke, at man ikke sætter solceller på alle kommunens bygninger. En helt ny svømmehal skal selvfølgelig være så nul-energi, som muligt, det har man ikke gjort. Man kunne måske også have lagt et græstag på for at reducere vandafledningen, siger Jens Ove Bay.

Han er godt tilfreds med, at der over de seneste år er blevet tænkt mere i biodiversitet i Vallensbæk, men han mener, der mangler en del på klimaområdet.

– Mange har den holdning, at klima skal løses globalt. Jeg har den holdning, at man skal løse det lokalt, siger han.

Jens Ove Bay Alder: 65 år Bopæl: Vallensbæk Strand Beskæftigelse: Leder af fritids- ungdomsklub Tre mærkesager: Imod planløst byggeri, der skal være mere plads til unge og ældre

Mere biodiversitet og flere klimatiltag

Bedre forhold for kommunens ansatte, så det bliver nemmere at rekruttere