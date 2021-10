Efter rivalopgør: Trak pistol og smed tåregas mod fans

Politiet havde travlt efter fodboldkampen mellem Brøndby IF og FC København. Opgøret på banen trak de danske mestre sig sejrrigt ud af. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Brøndby slog i weekenden ærkerivalerne med 2-1, men det var et par episoder efter kampen, der stjal al opmærksomheden søndag eftermiddag. Her smed politiet med tåregas, og en enkelt betjent følte sig nødsaget til at trække sin tjenestepistol

Af Robert Hendel

Superliga-kampen mellem Brøndby IF og FC København, der blev spillet søndag eftermiddag, endte med en sejr på 2-1 til hjemmeholdet.

Det var dog selve fodboldkampen, der var fokus på umiddelbart efter kampen, for uden for og i området omkring Brøndby Stadion var Københavns Vestegns Politi var massivt til stede. Ifølge politiet forsøgte grupper af fans fra begge sider, at komme i slagsmål med hinanden, og det lykkedes flere gange, selvom ordensmagten lagde sig imellem.

– Det var tydeligt for os, at der var en meget stor vilje til vold – og trods at vi var der massiv, så var der et større antal personer, der forsøgte at angribe folk fra den modsatte fangruppering, lød det fra vicepolitiinspektør Søren Enemark i en pressemeddelelse, som Københavns Vestegns Politi sendte ud søndag aften.

Inden opgøret forsøgte én gruppe tilhængere af hjemmeholdet at nå frem til gæsternes fans, der marcherede i samlet flok fra Glostrup Station.

– Der kommer faktisk 100 Brøndby-fans, der prøver at angribe det der FCK-optog, men vi er heldige og dygtige og får det afværget, fortæller Mogens Lauridsen, der er politiinspektør ved Købehavns Vestegns Politi.

Betjente var pressede

På parkeringspladsen på den nordøstlige side af Brøndby Stadion gorde en større gruppe fans ifølge Københavns Vestegns Politi udfald mod betjente, der bevogtede FC Københavns spillerbus.

Her blev der blandt andet kastet med cykler mod politiet, fortæller politiinspektøren til Folkebladet.

– De har kasteskyts med og ligner nogen, der gerne vil angribe spillerbus, kontrollører og politi. Hvis grupperne ikke kan få fat i hinanden, angriber de politiet. Sådan har det traditionelt været, og det skete også i søndags, og det er fuldstændigt uacceptabelt, siger politiinspektøren.

En enkelt betjent trak sin tjenestepistol under begivenhederne på parkeringspladsen. Der blev dog ikke affyret skud, og ifølge Mogens Laurids handlede betjenten efter bogen i situationen.

– Der står to politifolk med motorcykler, da en gruppe på 75 personer kommer imod dem. Det er de to betjente, der skal eskortere bussen væk fra Brøndby Stadion. Den ene af dem vurderer så, at situationen er så farlig, at han trækker pistolen, og det er rimeligt nok, siger han.

I alt blev fem personer anholdt i forbindelse med kampen mellem Brøndby IF og FC København. To blev blandt andet anholdt for vold mod politiet, der søndag aften havde flere betjente forbi skadestuen. Ingen politifolk er dog kommet alvorlig til skade.

Tåregas ved klubhus

Flere øjenvidner har over for Folkebladet beskrevet, hvordan politiet var ved at køre ind i folk, da de ilede til stedet for at assistere deres kollegaer.

– Der er en kollega på en vogn, der bliver ramt i hovedet af en brosten og på benet med et jernspyd. Ham prøver de at få væk derfra, og så bliver der kastet cykler mod dem, siger Mogens Lauridsen.

Han bekræfter, at der i forbindelse med den aktion har været en episode, som bliver betegnet som et færdselsuheld. Den vil blive forelagt Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der skal undersøge, om politiet har handlet korrekt i situationen.

Det lykkedes politiet at få stoppet urolighederne, og de aggressive fans blev jaget væk. Her blev der blandt andet kastet med tåregas for at få situationen under kontrol, og det møder kritik fra flere af de vidner, som Folkebladet har talt med. Tåregassen blev blandt andet smidt tæt på Brøndby Supports klubhus, og det betød, at mange, som ikke havde noget med balladen at gøre, blev ramt. Mogens Lauridsen forstår godt, hvis de er frustrerede. Han mener, at det er umuligt at undgå, når der bliver brugt gas.

– Vi kan kun beklage, hvis det rammer uskyldige. Men det er heller ikke rimeligt, at folk skal gå på arbejde, og de så ikke kan komme hjem om eftermiddagen uden skader, fordi vi ikke kan bruge de magtmidler, vi har, siger Mogens Lauridsen.