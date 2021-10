DIAS udstiller 7. årgangs filmværk

Eleverne så deres værk blive opført på DIAS på Vallensbæk Station.

VALLENSBÆK. I den kommende tid kan du opleve Vallensbæk set gennem 7. årgangs øjne i DIAS Kunsthal på Vallensbæk Station. Kommunens elever har nemlig været en del af vores huskunstnerforløb, hvor de har arbejdet med digital kunst

Af Jesper Ernst Henriksen

koleskemaet i august og september for 7. årgang i Vallensbæk Kommune. De har nemlig haft besøg af kunstneren Jacob Tækker, der er kendt for at anvende og udfordre kunstens digitale felt.

Forløbet er blevet til gennem Statens Kunstfonds huskunstnerordning, og alle 10 klasser har haft besøg af Jacob Tækker på skolen til workshops, hvor eleverne i samarbejde med Tækker har arbejdet med at skabe lyd- og filmværker. Det er blevet til et samlet filmværk, som Jacob Tækker har klippet sammen, og som alle nu kan opleve i DIAS Kunsthal på Vallensbæk Station.

Torsdag var der fernisering på det endelige værk, hvor eleverne var mødt op for at se det endelige værk sammen med blandt andet borgmester i Vallensbæk Kommune, Henrik Rasmussen, og Jakob Tækker.

En bordtennisbold

I filmen ser vi verden gennem børnenes øjne. Hovedpersonen i filmen er en bordtennisbold, som hopper rundt på elevernes skole og rundt i Vallensbæk. Det er eleverne, der har valgt stederne ud fra Vestegnens Kulturuges tema ’Naturens steder – stedernes natur.’

– Det glæder mig, at DIAS og skolerne har skabt dette Huskunstnersamarbejde i Vallensbæk Kommune. Vi skal ikke undervurdere, hvor vigtig kunst og kultur er. Det er vigtigt, at vi ikke kun har fokus på det boglige, men også arbejder med vores kreative side, for det er den, der giver os alle ideerne, sagde borgmester Henrik Rasmussen ved indvielsen.

Mikail Güner og Gustav Elgaard Høj fra Vallensbæk Skole har begge nydt variationen i skoledagen. I de to drenges grupper har de blandt andet valgt at lave optagelser fra fodboldbanen, klasselokalet og skolegangen. De har set frem til præsentationen af det endelige værk.

– Det er sjovt, at de andre skoler også har haft nogle af de samme ideer som os. For eksempel er der mange, der har filmet, at bolden hopper ned ad en trappe. Det er også fedt, at man kan genkende nogle af de steder, de andre skoler har valgt – og samtidig også se nye steder, siger Gustav, og Mikail tilføjer:

– Det er også fedt, at det nu bliver udstillet her, så andre kan se, hvad vi laver i vores skoletid.

Lyden af rød

Som en del af forløbet har eleverne også udforsket lydsiden, og har derigennem fået skærpet deres opmærksomhed omkring, hvordan vi opfatter og oplever lyd. Fx hvordan er lyden af ”træ”, eller hvordan er lyden af ”rød”?

Lydværkerne kan man lytte til ved at scanne en QR-kode med sin mobil.

QR-koden hænger blandt andet ved DIAS Kunsthal.