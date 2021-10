DF om hærværk mod valgplakater: De mangler respekt for demokratiet

Langs Strandesplanaden er en stor del af Dansk Folkepartis plakater blevet udsat for hærværk, siden de blev hængt op i lørdags. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. I Brøndby Strand er en stor del af Dansk Folkepartis valgplakater blevet overhældt med rød maling. Formanden for partiforeningen kalder det hærværk og mangel på respekt for demokratiet i Danmark

Af Robert Hendel

Du har sikkert lagt mærke til dem, hvad enten de smiler, kigger seriøst ind i kameraet eller har et smart slogan stående.

Overalt i kommunen har der siden lørdag formiddag hængt valgplakater med billeder af kandidater til kommunalvalget den 16. november. De fleste hænger der uforstyrret frem mod valget, men i Brøndby Strand har et parti måttet sande, at plakaterne ikke kan hænge i fred.

Langs Strandesplanaden på strækningen mellem Dyringparken og Borgmester Kjeld Rasmussen Boulevard har omkring 25 plakater med kandidater fra Dansk Folkeparti fået en gang rød maling.

– Nu er vi ikke til at skræmme, men jeg opfatter malingen som blod, der løber fra vores øjne, og det finder jeg da en lille smule makabert, siger Poul Gaardbo, der formand for Dansk Folkeparti i Brøndby.

Han er selv en af de kandidater, som har fået overmalet sine plakater, og han mener, at der er tale om systematisk hærværk mod Dansk Folkeparti.

– Det er kun vores plakater, der er forsøgt ødelagt. Måske er det de samme, der gav os den midterste finger og råbte ad os, da vi hængte plakaterne op, siger Poul Gaardbo.

Ifølge formanden for Dansk Folkeparti i Brøndby er det kun i Brøndby Strand, at partiets plakater er blevet vandaliseret.

– I Brøndby Strand er der et etnisk flertal, der ikke kan lide os, og jeg forstår faktisk ikke hvorfor, for vi er jo ikke efter de folk, der opfører sig ordentligt, siger Poul Gaardbo.

Chikane er sket før

Det er langt fra første gang, at partiet oplever at blive chikaneret i forbindelse med en valgkamp. Det fortæller Tom Bech Fredriksen (DF), der i dag 2. viceborgmester i kommunen og spidskandidat for Dansk Folkeparti til kommunalvalget den 16. november.

– Vi er blevet truet, når vi har hængt plakater op nede ved Brøndby Strand Skole i Dyringparken. Dengang blev vi reddet af en kandidat fra et af de andre partier, siger Tom Bech Fredriksen, der er rystet over hærværket mod hans og partikammeraternes plakater.

Torsdag eftermiddag var han og Poul Gaardbo ude for at få overblik over antallet af plakater, som er blevet udsat for hærværk.

– Vi er ikke enige med alle andre, men vi har demokrati i Danmark, og det må man acceptere, især hvis man ønsker at leve i Danmark. Så må man enten tilpasse sig eller rejse væk, siger en rasende Poul Gaardbo.

Han nægter at acceptere, at der er folk på internettet, som legitimerer maling-aktionen og kalder den for ytringsfrihed.

– Det er slet og ret hærværk. Alt andet er noget forbandet sludder. Det er heller ikke ytringsfrihed, hvis jeg ikke kan lide din Volvo, og jeg derfor går hen og laver ridser i den, forklarer Poul Gaardbo, der har anmeldt hærværket til politiet.

Formanden for Dansk Folkeparti mener, at der er mange andre måder at vise sin modstand end hærværk. En af dem kunne være at hænge en plakat op ved siden af, ovenover eller nedenunder Dansk Folkepartis plakater.

– Det er ytringsfrihed. Det andet er hærværk og mangel på respekt for demokratiet. I Danmark har vi demokrati, og det må de acceptere, men det vil de åbenbart ikke, siger Poul Gaardbo.