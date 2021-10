Det skal du overveje, inden du renoverer dit badeværelse

SPONSORERET INDHOLD: Er du ikke tilfreds med badeværelset i din bolig? Så kan en renovering af badeværelset være vejen frem. I den forbindelse er der et par overvejelser, som du bør gøre dig, inden du giver dig i kast med at renovere dit badeværelse. I denne guide kan du læse om et par af de væsentligste overvejelser, du bør gøre dig.

Hvor mange penge har du til rådighed til renoveringen?

For det første er det en god idé at overveje, hvor mange penge du vil bruge på badeværelsesrenoveringen. Det kan spænde meget bredt, og det afhænger naturligvis af din økonomi, samt hvor omfattende du ønsker, at badeværelsesrenoveringen skal være. Når du lægger et budget for renoveringen, er det vigtigt, at du gemmer en vis sum penge til uforudsete udgifter. Så er du nemlig godt stillet, hvis uheldet er ude.

Visualisér projektet – hvad skal slutresultatet være?

Du kan ikke gå i gang med at renovere dit badeværelse, hvis du ikke har en klar idé om, hvad slutresultatet skal være, eller hvilken stil dit badeværelse skal følge. Derfor bør du overveje, hvad renoveringen skal omfatte. Her kan du med fordel visualisere projektet ved at tegne og skrive dine idéer ned. Ønsker du dig eksempelvis brændende nye klinker eller et nyt brusesæt, har det betydning for renoveringen. Her kan du finde et stort udvalg af Grohe brusesæt og komme i gang med visualiseringen af projektet.

Der er særlige regler omkring gør-det-selv-arbejde

Har du overvejet at udføre badeværelsesrenoveringen selv? Så skal du være opmærksom på, at der er visse områder, hvor gør-det-selv-arbejde ikke rækker. Det gælder især, når det kommer til VVS og elinstallationer. Her er det vigtigt, du lader en professionel stå for arbejdet, hvis du vil være sikker på at være dækket af forsikringen i tilfælde af uheld eller lignende.