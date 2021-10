Det Radikale Venstre – Emilie Sloth: Vi skal kigge meget mere end fire år frem

Emilie Sloth er spidskandidat for Det Radikale Venstre. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Glostrup. For Radikale Venstre i Glostrup er kommunens bæredygtighed afgørende - det gælder både menneskeligt, klimamæssigt og økonomisk

Af Jesper Ernst Henriksen

Emilie Sloths nøgleord i valgkampen er ansvarlighed for fremtiden.

– For mig handler det ikke bare om de næste fire år, men også længere frem. Vi bliver nødt til at handle ansvarligt i de næste fire år, for også at kunne se ind i en fremtid, der ser fornuftig ud. Noget af det, vi gør de næste fire år, vil først kunne måles senere, siger hun.

Derfor er forholdene for børn og unge i Glostrup i centrum af hendes valgkamp.

– En god fremtid er én, hvor vores børn og unge har en tænkning og en ballast, som gør, at de handler ansvarligt og kan se helhedsperspektivet. De kan se de klimaudfordringer, der er. De kan se, at der også er nogle ældre, de skal passe på og så videre. De skal bære økonomien. Så det nytter ikke, at vi nedprioriterer børne- og ungeområdet, siger hun.

Radikale Venstre er ikke i kommunalbestyrelsen på nuværende tidspunkt og har derfor ikke skrevet under på budgettet for 2022, men partiet har meldt ud, at det ser mange positive ting i aftalen.

– Med initiativet Starten på det gode liv sætter man tidligt ind for at hjælpe dem, der har behov for at få lidt ekstra hjælp fra start, siger hun.

Hun er selv tidligere formand for skolebestyrelsen på Glostrup Skole og kan allerede se de første positive forandringer på vej på det område, men hun har flere ønsker for skolen.

– Glostrup Skole har fået ansvaret for økonomien på specialområdet. Det skal være en succes. Det skal være en skole med stor mangfoldighed, som afspejler nærområdet omkring hver afdeling. For os betyder det rigtig meget at styrke fællesskabet omkring skolerne. Det betyder meget, at ens børn går i klasse med dem, der bor i nærheden, og ikke i hver sin ende af byen. I min søns var de otte, der boede i samme blok. Det betød meget, at de kunne gå rundt til hinanden uden at skulle krydse en vej, siger hun.

Der er allerede skabt lokale råd på alle afdelinger, men hun vil flytte flere beslutninger fra kommunalbestyrelsen til skolebestyrelsen og videre ud til de lokale råd.

– Der er meget detailstyring i styrelsesvedtægten, hvor politikerne er nede at detailstyre med de rammer, de skaber. Jeg vil gerne uddelegere mere ansvar til skolen og de andre institutioner. Vi skal have institutionsråd på SFO’er og klubber. Fritidstilbud er en utrolig vigtig del af børnenes skoleliv. Det er vigtigt at få lov at lege og have kammeraterne omkring sig på en anden måde end man har, når man er i skole. Det kan være, man ikke har den store styrke i skolen som barn, men så har man andre styrker, som man kan få fremhævet og vist, når man er i SFO, siger hun.

Bedre klima

Ansvarlighed handler også om, at Glostrup Kommune skal tage sin del af ansvaret for at bekæmpe klimaforandringer. For eksempel er hun glad for, at der i budgettet er sat penge af til klimarenoveringer af kommunens ejendomme, så der bliver brugt mindre energi og dermed penge.

– Det er et område, hvor man handler ansvarligt og ser mange år frem. Det er dels klimaforbedringer, men samtidig økonomiske forbedringer. Vi skal bruge elbiler i kommunen, i det omfang det overhovedet er muligt. Og vi skal i 2025 anvende 100 % grøn strøm i kommunen, siger Emilie Sloth.

Hun har også fokus på bedre samarbejde i kommunalbestyrelsen i de kommende år.

– Jeg vil rigtig gerne arbejde for at styrke samarbejdskulturen og det brede samarbejde på tværs af partier. Man skal se på, hvad vi er enige om, og så bygge en politik op omkring det. Det tror jeg, at vi kommer meget længere med. Der er meget fokus på, hvad andre tidligere har ment og sagt, men virkeligheden udvikler sig, og det er bedre at se fremad, at styrke samarbejdskulturen og det brede samarbejde på tværs af partier.