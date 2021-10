Det Konservative Folkeparti – Henrik Rasmussen: Mødet mellem generationer er vigtigt

Det grønne strøg inspirerer til mødet mellem generationer. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Henrik Rasmussen søger sin inspiration ved de unge, og han ønsker sig en by, hvor der er mere plads til mødet mellem generationer, så unge og ældre kan være sammen og lære af hinanden

Af Jesper Ernst Henriksen

For borgmester Henrik Rasmussen er målet ikke at give vælgerne det, de tror, de gerne vil have.

– Jeg ved godt, hvad der er stemmer i. Det er at give folk alt det, de havde i går. Så var alt godt, alle var trygge. Mit drive er at prøve at lave en plan, der rækker 25 eller 50 år ud i fremtiden. Det er mine børn og børnebørn, der skal nyde godt af de planer, vi laver og sætter i gang i dag. Og så laver de nok noget af det om alligevel, men vi har prøvet at lave det bedst muligt for dem, siger han.

For at gøre det, er det nødvendigt at lytte til unge mennesker i dag.

– Noget af det sjoveste i mit job er at lytte til unge mennesker. Dem, der går i udskolingen eller på ungdomsuddannelser. Lytte til virksomheder, hvad de efterspørger. Det sjove er ikke selv at opfinde nye tiltag. Jeg vil gerne have et borger- og brugerstyret Vallensbæk, siger han.

Et af de steder, hvor der var mange brugere involveret i planlægningen, var omkring indretningen af den kommende svømmehal.

– Der sad 23 mennesker fra mange foreninger. Vi blev enige om, hvordan en svømmehal skulle se ud. Det startede med, at alle fortalte, hvad de ønskede sig. Det havde vi ikke råd til. Men så begyndte folk at gå på kompromis. Og lige pludselig blev vi enige, fordi vi havde dialogen. Alle er nu glade, fordi alle har klippet en hæl og hugget en tå, siger Henrik Rasmussen.

Færre lige veje

Vallensbæk har et problem med for høje hastigheder på vejene, hvilket både støjer og øger risikoen for alvorlige uheld.

– Jeg er skolet i et system, hvor lange lige veje er det eneste rigtige, men det er ikke det eneste rigtige. En snoet vej med grønne chikaner kan give en lige så god vej, men også være smuk at kigge på, siger Henrik Rasmussen.

Han fornemmer en tendens til et større ønske om andet end biltransport.

– Vores erhvervsliv vil gerne tiltrække medarbejdere, der bor tæt på og tager cyklen eller kollektiv transport til arbejde. Det skaber nogle muligheder for at skabe en by, hvor man cykler fra sit hjem, over at aflevere sine børn og videre til sit arbejde. Det er en mega kulturforandring, hvis man kan vende sig væk fra, at en familie skal have to biler for at kunne hænge sammen, siger han.

Han peger specifikt på de seneste års omdannelse af den sydlige ende af Vallensbæk Torvevej, hvor der er blevet plads til Det grønne strøg. Her blev hegnet ind til Egholmskolen fjernet, hvilket i starten mødte modstand, men har vist sig at være en god idé.

– Vi har erfaring med, at jo mere, der bliver åbnet, jo mere bliver der passet på det og jo mere trygt bliver det. Alt bag et hegn er utrygt, fordi man tænker, at det hegn står der af en årsag, fordi der er noget farligt på den anden side af hegnet, siger han.

Og dermed kommer han tilbage til det med at lytte til de unge.

– Jeg vil gerne skabe en by, hvor generationer mødes på tværs. Så man kan overlevere den gode historie fra generation til generation. Ellers er der nogle ting, der forsvinder, siger han.

– Der er masser af dialoglegetøj, der er ikke ret mange vippedyr på Det grønne strøg. I stedet for, at vores seniorer går over i et selvtrænerrum, så kan man lige så godt lave nogle balancebomme ude på legepladserne, så mormor og barnebarn kan gå ved siden af hinanden. Så vi indretter områderne til, at generationer kan være sammen, siger borgmesteren.

Henrik Rasmussen Alder: 50 år Bopæl: Vallensbæk Strand Arbejde: Borgmester Tre mærkesager: At skabe en by, hvor ge­nerationer mødes på tværs.

Vores børn skal ordentligt fra start i livet.

Den grønne omstilling – mindre asfalt og mere grønt.