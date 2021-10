Det Konservative Folkeparti – Dan Kornbek Christiansen: Tryghed på alle områder

Dan Kornbek Christiansen er spidskandidat og medlem af kommunalbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti .

Glostrup. For Dan Kornbek Christiansen er tryghed et nøgleord, når han laver politik på alle områder. Og så er han træt af, at man skal gå efter minimumsnormeringer

Af Jesper Ernst Henriksen

Det Konservative Folkeparti i Glostrup var eneste borgerlige parti i budgetforliget for 2022. Det var de, fordi de kunne se en masse gode ting i forliget.

– Vi har et mål om at bringe naturen og miljøet tættere på borgerne. Det kunne være en discos-bane, der ikke fylder så meget i en park. Det kunne være et minigolfanlæg. Hvis man byggede en eller to minigolfbaner i Ejby Mose og gjorde det gratis, så bringer vi naturen tæt på dig og dig tæt på naturen, siger Dan Kornbek Christiansen.

For ham er tryghed et nøgleord i den konservative politik.

– Vi vil gerne have en mere tryg by. Det skal være trygt for alle borgere at bevæge sig rundt i Glostrup. Det gælder både om dagen og om aftenen. Det kan for eksempel betyde noget med nærpoliti og mere lys i byen, siger spidskandidaten.

Men det breder sig langt ind i alle områder af partiets politik. For eksempel skolepolitikken, hvor Dan Kornbek Christiansen ikke mener, der var nok tryghed om indskrivningen i år.

– Det er også tryghed, hvis du har behov for forskellige ydelser, for eksempel hvis du har et barn med særlige behov. Så skal du være tryg ved, at kommunen gør noget relativt hurtigt. Det er også sikre skoleveje, sikre veje til daginstitutioner og ældrecentre, der er tryghed, siger han.

Det lokale erhvervsliv

Det Konservative Folkeparti i Glostrup har dog ikke glemt sit image som det erhvervsvenlige parti.

– Vi skal benytte og støtte det lokale erhvervsliv. Nu bliver lokale også inviteret til at byde ind på anlægsopgaver op til 400.000 kroner. Vi ville også gerne have, at det samme kom til at gælde for serviceydelser. Det er vigtigt, fordi det er det lokale erhvervsliv, der skaber lokalt liv, siger han, og fortsætter med at tale om den erhvervsambassadør, der er sat penge af til på budgettet for 2022.

– Vi har lige fået 120 millioner i ekstraordinær selskabsskat, så synes jeg ikke det er meget at investere 700.000 kroner i en erhvervsambassadør, der kan gøre det bedre for erhvervslivet, siger Dan Kornbek Christiansen.

Minimum ikke nok

Over de seneste år har røde partier ofte talt om minimumsnormeringer i daginstitutioner. Det Konservative Folkeparti kan godt bakke op om flere pædagoger, men bryder sig ikke så meget om formuleringen minimumsnormeringer.

– Vi har et slogan, der hedder minimum er ikke godt nok. Vi vedtager ofte nye kvalitetsstandarder i kommunalbestyrelsen. Det bliver ofte et kompromis. Jeg synes, vi skal vende barren, så det ikke hele tiden er minimumsløsninger. Derfor har vi givet penge til flere pædagoger og til bedre løn til lærerne. De skal være de rigtige normeringer, det skal ikke være minimum, siger Dan Kornbek Christiansen.

I hans daglige arbejde kører han ofte med ældre mennesker og taler med dem om de ting, der bliver diskuteret politisk.

– De siger, at det er meget fint, med det vi gerne vil gøre. Men den største bekymring for dem er, at de ikke har nogen at tale med. De kører med på indkøbstur, men de har jo mulighed for at købe de samme ting på nettet. Nu får de en tur, hvor de kan sidde og få en kop kaffe, et stykke brød og en snak med de andre turdeltagere. Jeg vil gerne gøre noget for at bekæmpe den ensomhed. Det kan være noget med at tilbyde unge mennesker et lommepengejob, hvor de kommer ud på vores ældrecentre og kan være sociale med beboerne, siger han.

Skal nye ting finansieres peger han på det såkaldte kommunepotientale, der ifølge Kommunernes Landsforening er på 190 millioner kroner.

– Kan vi bare effektivisere for ti procent af det, har vi 19 millioner, vi kan bruge på velfærd, siger han.