Det har ikke været nemt i ældreplejen

Debat

Af Jytte Bendtsen (K) Formand for Social- og Sundhedsudvalget

Svar på debatindlæg fra Anette Sandgren (S) og Berit Bredelund Nielsen (S)

Det er helt afgørende – for mig som social- og sundhedsformand såvel som for Vallensbæk – at ældre borgere, der har behov for hjælp, modtager en værdig pleje, som tilgodeser deres behov.

Derfor blev jeg glad, da jeg læste jeres indlæg. Det viser nemlig, at vi har samme ambitioner for Vallensbæk Kommunes hjemmepleje, og jeg glæder mig til at samarbejde med Socialdemokratiet om at støtte op om den positive udvikling, hjemmeplejen grundlæggende er inde i.

Det er korrekt, at sommeren 2021 desværre har sat sine spor og budt på udfordringer for ældreplejen i hele landet – også i Vallensbæk. Manglende vikardækning fra vikarbureauerne gjorde, at medarbejdere og ledere måtte gå på kompromis med standarderne og prioritere opgaverne anderledes.

Det har ikke været nemt for dygtige fagfolk, og herfra skal der lyde en stor tak til personalet, som gjorde en fantastisk indsats for at sikre den nødvendige pleje.

Der skal ikke herske tvivl om, at gode arbejdesvilkår giver glade medarbejdere og dermed tilfredse borgere. Jeg samler på tilfredse borgere, for det er dem, vi politikere er til for. Lige nu er udfordringen i Vallensbæk dog ikke anderledes end i resten af landet: Det er svært at få medarbejdere.

Min gamle mor på 98 år er også modtager af hjemmepleje og hjælp i Vallensbæk. Jeg kommer der dagligt, og hun har også været ramt af manglende eller meget hurtige hænder over sommeren. Heldigvis har jeg kunnet træde til.

Jeg følger derfor med på nærmeste hold, og jeg oplever, at der sker forandring og forbedring på området, og at vi igen nærmer os den hverdag, som i sidste tilfredshedsundersøgelse gav forbedringer på 11 ud af 12 punkter i hjemmeplejen.

Jeg ved, at der på baggrund af situationen i sommer er værdsat tiltag og udvikling, der skal forbedre hjemmeplejen. Fokus er bl.a. på rekruttering, uddannelse og en god introduktion til nye medarbejdere, for nu at nævne nogle få tiltag.

Og så er jeg også optaget af teammodellen, hvor mindre faste teams kan bidrage til at skabe trygge rammer for vores plejekrævende borgere. Det er i støbeskeen, og det glæder mig, at Socialdemokratiet støtter op om dette tiltag.