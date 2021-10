Der er intet gjort for pensionister

Debat

Af Teddy Lauridsen Asylvej 17, 1. Glostrup

Der er intet gjort for os folkepensionister de sidste fire år. Før i tiden kunne vi få en ekstra hovedrengøring rengøring to gange om året af to mand i fire timer. Dynevask er der heller ikke sat tid af til, det tager nemlig seks timer.

Til at udføre hjemmehjælp tager man kun store firmaer ind. Begrundelsen er, at de ikke går konkurs. Det skete så alligevel for DFS, som nu hedder DFS+. De stoppede, da det ikke kunne løbe rundt, hvorefter Glostrup Kommune kontaktede DFS+ to gange, for at få dem til at tage Glostrup igen, men svaret derfra var nej tak. I stedet har man taget Human Care ind som udbyder. Desværre har de fået alt det dårlige personale fra Altiden. De gamle er desværre utrygge ved at de, der kommer, dårligt kan forstå dem, og der kommer mange forskellige. Jeg kender personer, der betaler 800 kroner ekstra af egen lomme til rengøring, som kommunen ellers leverer.

Vi kunne før i tiden få handlet ind. Det kan vi heller ikke mere. Nu skal man købe ude i byen, hvilket er meget dyrere.

Før kunne vi køre ud til Dalvangen og spise billigt, men det er også blevet ringe. En del af maden kommer et andet sted fra og i weekenden er der lukket.