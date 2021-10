Demokratiet talte på opstillingsmødet

Peder Kähler (DF) er borgmesterkandidat for Dansk Folkeparti i Glostrup. Foto: Jesper Ernst Henriksen

DEBAT.

Af Peder Kähler (DF), Borgmesterkandidat for Dansk Folkeparti i Glostrup

Det er fuldstændig forkert, at Flemming Ørhem skulle have været udsat for et kup på opstillingsmødet.

Fordi man har været sit partis spidskandidat igennem mange år, så har man ikke vundet hævd på pladsen, ligesom man ikke ejer partiet/lokalafdelingen.

Der var tale om et helt regulært demokratisk valg, som han tabte 3-10. Dette resultat burde give grund til at kigge indad i stedet for at blive fornærmet og melde sig ud.

Det skal også bemærkes, at de to tidligere medlemmer af DF bl.a. stemte for en afskaffelse af klippekortordningen, gratis servicebus og gratis brug af svømmehal, hvilket jo er mærkesager for DF.

Så måske skyldes fravalget af Flemming Ørhem, at han ikke har varetaget DF’s politik i kommunalbestyrelsen.