Debatmøde handlede om Ældre og handicappede

Tirsdag i forrige uge var der debatmøde i Aktivitetscenteret på Sydvestvej. Foto: Peter Sørensen

Valgkampens første møde kom til at handle om hvorvidt der skal bygges handicapvenlige boliger i Bymidten i Glostrup, om telefontider og om fejl i den kommunale sagsbehandling

Af Jesper Ernst Henriksen

e debatmøde blev afholdt tirsdag i forrige uge i Aktivitetscenteret på Sydvestvej. Her var repræsentanter for alle opstillede partier med og cirka 40 borgere var mødt op for at deltage i debatten, der var arrangeret af Danske Handicaporganisationer i Glostrup i samarbejde med Glostrup Seniorråd.

De to havde på forhånd bedt partierne tage stilling til muligheden for at bygge handicapvenlige boliger og almene seniorboliger med god tilgængelighed i Bymidten.

– Alle partier var indstillet på at der skulle være boliger til alle, men der var ingen konkrete bud på, hvordan man sikrede, at det rent faktisk blev til noget, siger Peter Sørensen fra Danske Handicaporganisationer i Glostrup.

Underlige telefontider

De to foreninger havde også sat et emne på om telefontider på rådhuset. Deres medlemmer oplever nemlig, at der er meget forskellige telefontider, afhængig af, hvem man skal tale med på rådhuset, og det kan være svært at finde de rigtige telefontider. Også rådhusets telefonsystem, hvor man vælge forskellige muligheder undervejs kan være svært at navigere i, fortalte en borger på mødet.

– Alle partier var enige om, at problemet med telefontid bør løses snarest, siger Peter Sørensen.

Det næste emne handlede om tilgængelighed i bygninger.

– Handicaporganisationerne havde stillet spørgsmål om de politiske partier var med på at ansætte en Tilgængelighedskonsulent, idet der har været er utallige eksempler på at der ved nybyggeri og renoveringen ikke tages hensyn til krav om tilgængelighed, hvilket har medfør krav om ændringer inden bygningerne faktisk er taget i brug. Også her var partierne enige om at tilgængelighed skulle sikres, siger Peter Sørensen.

Mange omgørelser

Der blev også rejst en debat omkring sagsbehandlingen hos socialrådgiverne, hvor nogle spørgere mente, at de ansatte havde alt for mange sager, og at det satte et præg på deres arbejde.

Næsten 50% af alle sager bliver omgjort af Ankestyrelsen. I alt 36 procent af sagerne bliver tilbagesendt til kommunen på grund af mangler ved sagsbehandlingen.

– Det blev ikke helt klart om partierne vil gå i dialog med Seniorrådet og Handicaporganisationer om dette emne, men Radikale, SF, Socialdemokraterne vil kikke på Ankestyrelsens opgørelse. De Konservative var med på at kikke nærmere på årsagerne, men ikke gennem et regneark, siger Peter Sørensen.