Debat på biblioteket

Arkivfoto: Robert Hendel

GLOSTRUP. Glostrup Bibliotek arrangerer debat for alle kommunalvalgets partier med fokus på FN’s Verdensmål

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup Bibliotek sætter tirsdag den 26 oktober kl. 19.30 fokus på det kommende kommunalvalg. Alle opstillede partier i Glostrup møder op til debat om den kommunalpolitiske fremtid. Debatten er en del af ’Danmarks Største Vælgermøde’ – et landsdækkende bibliotekssamarbejde, hvor Danmarks folkebiblioteker inviterer til valgmøde på samme tid i hele landet.

Debatten på Glostrup Bibliotek tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål, og der vil over tre runder blive diskuteret bæredygtige byer og lokalsamfund, sundhed og trivsel samt kvalitetsuddannelse. Debatten kommer således omkring blandt andet byudvikling, ældrepleje, skoletilbud, bæredygtighed og klima mm.

Moderator ved debatten er Bente Dalsbæk, der vil bede politikerne præsentere, og argumentere for deres visioner for et bedre Glostrup.

Debatten afholdes i bibliotekssalen, hvor publikum kan møde og stille spørgsmål til partiernes kandidater. Ønsker man at deltage, skal man tilmelde sig på www.glostrupbib.dk. Har man ikke mulighed for at deltage på biblioteket, kan man i stedet opleve debatten hjemmefra, da den live-streames på bibliotekets Facebook- og hjemmeside. Debatten er blevet til i samarbejde mellem Glostrup Bibliotek, AOF Vestegnen og FOF Københavns Omegn.