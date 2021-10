Dansk Folkeparti – Peder Kähler: Fokus på ældre, skolen og byudviling

Peder Kähler er spidskandidat for Dansk Folkeparti. Foto: privat

Glostrup. Mange af Dansk Folkepartis mærkesager kom med i budgettet for 2022, selvom Dansk Folkeparti ikke sad med til budgetforhandlingerne

Af Jesper Ernst Henriksen

Folkeparti mistede tidligere i år sine to medlemmer af kommunalbestyrelsen. Nu står Peder Kähler øverst på listen og håber på at kunne genvinde nogle pladser i kommunalbestyrelsen med klassiske mærkesager for Dansk Folkeparti.

– Mere velfærd for de ældre, større selvstændighed for skolen og en byudvikling, der hænger sammen, siger han.

Starter vi med det sidste, så fremhæver Peder Kähler den aftale om fremtiden for Bymidten, der blev vedtaget i starten af denne valgperiode. Her var der 29 punkter, hvoraf Dansk Folkeparti havde skrevet de 25.

– Jeg var selv med i den fokusgruppe, der lavede den. Det er stort set det input, vi lavede dengang og som vi stadig går ind for. Vi vil stadig gerne have en byudvikling i Bymidten og en sammenhæng på tværs af banen, så der kommer en naturlig overgang fra Rådhusparken til Stationsparken på den anden side, siger han.

Siden er der indgået en aftale med PFA om at udvikle området syd for fritidscenteret, Rådhusparken og stationsforpladsen. Især Rådhusparken er Dansk Folkeparti kritiske overfor.

– Jeg ved godt, at planen er 50.000 kvadratmeter bolig for at få det til at hænge sammen økonomisk. Tager man noget ud et sted, skal man bygge noget mere et andet sted. Men vores udgangspunkt er, at Rådhusparken skal bevares. Man må gerne rive den gamle politistation ned og finde et nyt sted til brandstationen og bygge nogle nye boliger der, men man skal ikke begynde at lægge en boligblok mere der, siger Peder Kähler, som også har ambitioner om, hvem der skal bo på de 50.000 kvadratmeter.

– Byudviklingen skal tilgodese alle grupper af borgere. Der skal være plads til de ældre, de handicappede, til dig og mig, til de unge. Det skal ikke bare være for nogen, der har råd til at købe en dyr ejerlejlighed eller betale en tårnhøj husleje, siger han.

På rette vej

Da Dansk Folkeparti ikke er en del af kommunalbestyrelsen, har de heller ikke kunnet stemme for budgettet for 2022. Men de har åbent sagt, at de er meget positive overfor det meste af indholdet.

– Vores mærkesager er blandt andet genindførelse af klippekortet. Jeg har selv en svigermor på 91, som klarer sig i egen lejlighed. Jeg ved, hvor lidt hjælp hun får. Der synes jeg, det kunne være rart, hvis hun for eksempel gerne vil have vasket gardiner eller gjort ekstra grundigt rent i køleskabet, så kan hun samle sammen og bruge et klip på at få det gjort. Lidt ekstra end det, der står, de skal have. Det bliver også en omsorgspulje. Det betyder, at den ældre kan gå ned og sætte sig på torvet ved Glostrup Shoppingcenter, få en kop kaffe, nyde livet og solen og blive fulgt trygt tilbage igen, siger Peder Kähler.

Han er også glad for, at servicebussen bliver gratis igen.

– Der er nogle mennesker, der ikke har bil, så er det vigtigt, at de kan gå ned og tage servicebussen næsten lige udenfor deres dør, så de kommer ud og snakker med andre mennesker, siger spidskandidaten.

Han har dog også ønsker til de kommende år:

– Vi vil også gerne have gratis adgang til svømmehallen for pensionister igen. Det er vigtigt, at de ældre kan komme gratis i svømmehallen, fordi det er sundt at motionere. Det er også sundt at komme i varmtvandsbassiner. Mange pensionister har ikke meget mere end deres folkepension, og så kan det være dyrt at komme i svømmehallen, siger han.