Dansk Folkeparti – Kenneth Kristensen Berth: Danskhed og borgernær velfærd i fokus

Kenneth Kristensen Berth vil arbejde for bedre forhold for de ældre. Foto: privat

VALLENSBÆK. For Dansk Folkeparti i Vallensbæk er kampen for at bevare danskheden og sikre den borgernære velfærd i fokus. Det har givet forslag om andelen af svinekød i daginstitutionerne og betyder en modstand mod højhuse

Af Jesper Ernst Henriksen

For Dansk Folkeparti i Vallensbæk er der to ord, der gennemsyrer den politik, de har ført i de senere år, og som vil gå igen i de kommende.

– Dansk Folkeparti sætter danskhed og borgernær velfærd i front. Det er de to opgaver, vi ser som afgørende for vores parti. Det første har trange kår i Vallensbæk, vi har jo Danmarksrekord i indvandring til kommunen. Langt over halvdelen af nyfødte børn i Vallensbæk har en mor, der er indvandrer eller efterkommer. Af dem er langt hovedparten ikke-vestlige, siger Kenneth Kristensen Berth.

Over de seneste år er han kommet med flere forslag i kommunalbestyrelsen, som ifølge ham har haft det fællestræk, at de skulle forsvare danskheden. De har for eksempel handlet om, at der skal serveres svinekød i daginstitutioner, og at der ikke skal fejres Eid. Langt de fleste af dem er enten blevet ændret så markant af flertallet, at Dansk Folkeparti ikke længere har kunnet se sig selv i det, eller de er blevet stemt helt ned.

– Dagsordenen er, at man skal inkludere indvandrere og efterkommere på deres betingelser. Der bliver ikke stille nogen krav til dem, siger Kenneth Kristensen Berth.

En af Danske Folkepartis mærkesager er at stoppe udbygningen af etageboliger i Vallensbæk.

– De boliger bliver meget hurtigt udlejningsboliger. En meget stor del af dem, der flytter ind i udlejningsboliger, er indvandrere og efterkommere, hvilket giver integrationsproblemer i daginstitutioner og skoler, fordi der ofte ikke tales dansk i hjemmet. Nogle af forældrene har ikke så meget erfaring på det danske arbejdsmarked og sætter ikke uddannelse så højt, siger spidskandidaten.