Comeback til kulturnatten

I kælderen på Nørregaard havde ungdomsskolen genskabt byens gamle sanatorium. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Sidste år fik corona sat en stopper for kulturnatten, men i år var der atter lagt op til en festlig aften i kommunens tre bydele. Fredag kom Kulturnatten tilbage til Brøndby

Af Robert Hendel

Mad, musik, fest og farver var nøgleordene, da den sjette udgave af kulturnatten i Brøndby fandt sted fredag aften.

Sidste år blev den festlige aften aflyst på grund af corona-situationen. I år var der imidlertid atter lagt i kakkelovnen til et brag en aften i kommunens tre bydele.

– Nu hvor der er gået hele to år siden sidste kulturnat, har jeg virkelig glædet mig til at kunne sige det. For vi trænger til alt det, kulturnatten kan give os af gode oplevelser, nye sanseindtryk og fællesskab, lød det blandt andet i åbningstalen fra Bente Skovgaard Kristensen, der er direktør for Børne-, Kultur- og idrætsforvaltningen i Brøndby.

Og årets program var i lighed med de tidligere år et sandt overflødighedshorn af kulturtilbud. I Brøndby Strand var der sang og dans for de yngste med duoen Anton og Rikke. For dem, der ikke var til det musikalske indslag, var der ansigtsmaling, inden formanden for kommunens kulturudvalg, Syed Aejaz Haider Bukhari, åbnede festligheder i Brøndby Strand.

Brøndby Kunstforening holdt fernisering i Kulturhuset Brønden, og uden for kulturhuset havde kommunen arrangeret byvandringer i lokalområdet, hvor nysgerrige sjæle kunne høre mere om fremtidens Brøndby Strand.

Bevægelse i fokus

Et af de fem fokusområder i kommunens strategi frem mod 2030 er mere idræt, sport og bevægelse. I den anledning viste flere af foreningerne i kommunen sig frem i Sportsbyen. Her kunne borgerne prøve kræfter med gymnastik, volleyball og spille rundt om bordtennisbordet. I den lille spejlsal i Stadionhal 1 fik børnene lov til at kaste med de voksne fra judoklubben.

– Hele det her knudepunkt er faktisk en del af projektet ’Bevæg dig for livet’, så se dig om, vær’ med, oplev nye sjove former for bevægelse og få inspiration til, hvordan du kan blive en del af fællesskabet i et af Brøndby Kommunes mange foreningstilbud, lød opfordringen fra Finn Andersen (S), der er medlem af kommunalbestyrelsen i Brøndby.

Kulturnatten er ifølge Finn Andersen et bevis på, at der findes et stort engagement i Brøndby. Han benyttede også lejligheden til at takke de frivillige i foreningerne.

– Denne aften havde været umulig at skabe uden hjælp fra de mange frivillige, foreninger og institutioner, der har sat alle sejl i søen med deres bidrag til denne aften, sagde han.

Det var dog ikke kun idræt, som folk i Brøndbyvester kunne opleve på årets kulturnat. På rådhuset var der rundvisning med Lisbeth Hollesen, der er museumsinspektør på Forstadsmuseet. Hun guidede omkring 50 besøgende rundt i det lidt over 60 år gamle rådshus’ historie.

Gys i kælderen

På Nørregaard gav musikskolens dygtige elever prøver på, hvad der venter til forårets musical. I den store hal blev børn og unge taget med en tur tilbage til 80’erne med rulledisko, og i kælderen var der lagt op til en uhyggelig oplevelse for unge såvel som gamle.

Her havde scenograf Charlotte Calberg og skuespiller og instruktør Camilla Lohmann i samarbejde med elever fra musik- og ungdomsskolen givet gæsterne mulighed for at møde de efterladte patienter fra Brøndbys gamle sanatorium.

Det var alle dem, der aldrig slap ud, da sanatoriets døre og vinduer blev muret til under den forrige pandemi. Sanatorie-rundturen var blandt de mest populære aktiviteter på Nørregaard, hvor skrigene kunne høres helt op på gangene i stueplan.

Svømmehallen lagde endnu engang vand til aktiviteter fra Sejlhuset, og her kunne besøgende få lov til at prøve kræfter med paddleboards, kajakker og de store water balls.

Denne fredag aften manglede der ikke kulturtilbud. Hvis ikke musikken faldt i ens smag, var der væld af andre kulturelle og kulinariske oplevelser, som aftenens mange gæster kunne kaste sig over på Brøndby Kulturnat 2021.