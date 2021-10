Bylisten – Lars Thomsen: Tværpolitisk liste baseret på fornuft

Lars Thomsen er spidskandidat for Bylisten. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Glostrup. Bylisten blev skabt på et fundament af en skepsis overfor byudvikling, men har i dag et fuldt politisk program, der ifølge dem selv er baseret på fornuft

Af Jesper Ernst Henriksen

Bylisten kalder sig selv for Glostrups tværpolitiske liste. Blandt de 22 kandidater på listen finder man folk, der tidligere har stillet op for alt fra SF til Dansk Folkeparti. Det giver et helt særligt klima, når listen skal finde ud af, hvad den mener.

– Vi er ikke for fine til at stjæle gode ideer fra andre, der kommer med noget godt på landsplan. Det er berigende at sidde sammen med folk med forskellige holdninger, for det kræver, at man kan forklare sin idé, så folk de køber den, siger Lars Thomsen.

Skal han forklare, hvad den røde tråd i listens politik er, bruger han et enkelt ord:

– Fornuft. Og at vi sætter borgerne i centrum, siger han.

Hans bedste eksempel er listens skoleudspil.

– Da vi lavede vores skoleudspil, sad vi 13 mennesker i to weekender. Der var super højt fagligt niveau med skolelærere og forældre. Folk var helt høje på stemningen, når de gik hjem. Vi fandt ud af, at Vestervangskolen ikke var den eneste skole i Glostrup, hvor der var udfordringer. Derfor foreslår vi fem selvstændige skoler. Der er meget stor forskel på de udfordringer, de enkelte afdelinger har. Det kan ikke løses nede fra rådhuset, det skal løses ude på den enkelte skole. Vi skal have nærheden og ansvarsfølelsen tilbage, siger Lars Thomsen.

Han foreslog også at udbygge Ejbyskolen til 9. klasse, når den nu alligevel er ved at blive udbygget.

Roligere byudvikling

Bylisten blev skabt, da Lars Thomsen blev smidt ud af Venstre, fordi han ikke ville stemme for partilinjen om byudvikling. I dag siger han, at han ikke er imod byudvikling, men der er også et meget stort men.

– Hvis man skal bygge et hus, skal man have et ordentligt fundament. Fundamentet består af et ordentligt børne- og skoleområde og et ordentligt ældreområde. Det har vi ikke endnu, siger han.

Der er flere af de planer, der er på tegnebrættet lige nu, som han er kritisk overfor. Blandt andet de planer for Rådhusparken, der er ved at blive tegnet af PFA lige nu.

– Vi synes, det er en tåbelig ting at flytte biblioteket til Fritidscenteret. Vi kæmper for at få flyttet genoptræningen derned. Det ligger lige til højrebenet med træningscenter, svømmehal med varmtvandsbassin og genoptræning sammen, siger han.

Han frygter også, at et nyt byggeri i Rådhusparken vil få trafikken på Sydvestvej til at ligne den, der har været de seneste tre måneder.

– Om 10 eller 20 år har pensionsselskaberne stadig milliarder, der skal investeres. Måske kan man så forlange, at man får noget kvalitetsbyggeri, siger Lars Thomsen.

Bylisten har et forslag om at bygge almene boliger, der er forbeholdt borgere over 60, der har boet i Glostrup i mindst 15 år.

– Hvis vi tager 20 til 25 millioner kroner fra Glostrup Kommunes kasse, så skal vi investere dem i borgere, der i mange år selv har været med til at betale til kassen. Så sælger de borgere deres villa eller lejlighed, og vi får unge mennesker ind i byen, siger Lars Thomsen.

Lars Thomsen siger selv at hans personlige hjerte ligger på ældreområdet.

– Det gør ondt, når jeg oplever de forringelser, der er foretaget de sidste 2,5 år. Jeg mener, at det er skammeligt, når man har fjernet produktionen af den friske mad på Dalvangen samt lukket cafeen i weekenderne, hvor vores ældre borgere kunne købe frisklavet mad. Venneforeningerne, som giver liv og oplevelser til vores ældre, har fået fjernet deres minimale tilskud. Vi snakker om ældre og svage, som er nogens forældre. Uanstændigt, og det kan vi ikke være bekendt. Det vil Lars Thomsen rette op på siger han som afslutning.