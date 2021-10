Brøndby gør rent bord

Brøndby Volleyball Klub er kommet godt fra land i den nye sæson. Arkivfoto: Robert Hendel

Sport. Volleyball-kvinderne fra Brøndby har fået en forrygende start på sæsonen med fire sejre ud af fire mulige

Af Robert Hendel

Med få dages mellemrum kiggede sidste års guld- og sølvvindere i forbi Stadionhal 1 i Brøndby, hvor Brøndby Volleyball Klub stod klar til at revanchere sidste års skuffende sæson.

Årets første store styrkeprøve stod mellem Brøndby Volleyball Klub og Holte IF, der har delt samtlige danske mesterskaber mellem sig siden 2011. Senest vandt Holte sit tredje mesterskab i træk.

Der var derfor naturligt store forventninger til topopgør lørdag eftermiddag. Det kunne nemlig give en indikation af styrkeforholdet mellem de to, og bedømt ud fra weekendens kamp ser det godt ud for Brøndby.

Første sæt blev meget lige. Brøndbyspillerne virkede en smule nervøse og satsede i perioder for hårdt på at vinde pointene. Det førte til en del uprovokerede fejl, og de to hold kørte parløb gennem hele sættet. Brøndby var i front ved 23-22, men Holte kom stærkt tilbage og lavede de sidste tre point til 25-23 og tog dermed første sæt.

I andet sæt fik Brøndby luget godt ud i fejlene, der kostede 13 point til gæsterne i første sæt. Hos Hjemmeholdet stemplede Trine Kjelstrup og Lucia Babic ind med flere flotte angreb, og Tess Reid udnyttede nogle præcise fremspilninger til gode angreb på andenbolden, og Brøndby rykkede støt og roligt fra gæsterne og fik sætbold ved 24-17. Holte gav igen, men kunne ikke nå hjemmeholdet, der sikkert tog andet sæt hjem med 25-20 og dermed udlignede føringen i sæt.

Brøndby forsatte med at holde fejlprocenten nede i tredje sæt. Servemodtagningen var ikke helt på plads, men en godt fightende hæver Tess Reid fik på selv de skæve modtagninger lagt nogle yderst præcise og ofte overraskende hævninger, og det gjorde det svært for Holtes defensiv. Det var samtidig stærkt medvirkende til, at Brøndby vandt sættet med 25-21.

I tredje sæt sørgede Laura Thomsen med en velplaceret serv for at lægge et pres på Holte, som gjorde spillet lettere at læse for Brøndby forsvar. Har lavede Isabella Hegelund Nielsen flere stærke forsvars­aktioner, mens offensiven medvirkede til en Brøndby-føring på 7-1. Føringen blev udbygget frem til 15-5, og trods små udsving blev afstanden fastholdt. Brøndby vandt fjerde sæt med 25-16 og kunne derfor juble over at have taget det første stik i topstriden.

Mandag aften kom sidste års sølvvinder fra Gentofte på besøg i Stadionhal 1. Den kamp vandt Brøndby suverænt med 3-0 i sæt. Dermed ligger Brøndby nummer ét i Volleyligaen efter fire runder af turningen.