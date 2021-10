Bogsalon på biblioteket

Nana Thejll Jakobsen er vært på bogsalonerne. Foto: Peter Storm Hansen

Glostrup. Mangler du inspiration til dine næste læseoplevelser? Så kig forbi biblioteket, når litteraturformidler Nana Thejll Jakobsen inviterer på en kop kaffe og en snak om både nye og ældre bøger, som er værd at læse

Af Jesper Ernst Henriksen

Som noget nyt sætter Glostrup Bibliotek skub i læselysten for voksne med to bogsaloner denne vinter, hvor det er muligt at blive inspireret til nye læseoplevelser.

Onsdag den 3. november klokken 17 til 18 kommer det til at handle om bøger, der på forskellig vis diskuterer ”fremtidens samfund”.

– I denne tid op mod kommunalvalget synes jeg, det er relevant og interessant at kigge mod skønlitteraturen, som også kan gøre os klogere på samfundets mange udfordringer og muligheder. Desuden er der skrevet rigtig mange spændende romaner, som beskriver fremtidens samfund – på godt og ondt – og det vil jeg rigtig gerne formidle videre, siger litteraturformidler Nana Thejll Jakobsen som står for arrangementer.

Onsdag den 8. december klokken 10 til 11 går det løs igen, denne gang om årets læseoplevelser 2021. Nana tager et udpluk af sine bedste læse- og lytteoplevelser med og håber på at kunne inspirere de fremmødte til selv at gøre status over deres bedste læseoplevelser.

– Jeg håber, at deltagerne vil fortælle mig, hvilke bøger de bedst kunne lide – og hvorfor selvfølgelig. Det kunne være spændende, hvis der både var overlap, så vi kan enes om den gode litteratur, samt ting som enten er uenige om eller kan introducere nye værker og dermed vi kan inspirere hinanden.

Bogsaloner på Glostrup Bibliotek bliver afholdt i Videnszonen på biblioteket, og er helt gratis. Tilmelding nødvendig, så hop ind på glostrupbib.dk og hent en billet. Der serveres kaffe og te.