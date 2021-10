Børneloppen vendte hjem

Johanna Kiel Nielsen til venstre og Sofie Brandt til højre har endelig kunnet åbne en butik på hjemmebane i Vallensbæk.

VALLENSBÆK. For snart fem år siden opstod ideen til Børneloppen, da naboerne Johanna Kiel Nielsen og Sofie Brandt mødtes i Vallensbæk over et glas rødvin. Nu har de netop åbnet kædens 12. butik hjemme i Vallensbæk

Af Jesper Ernst Henriksen

I 2016 mødtes naboerne Johanna Kiel Nielsen og Sofie Brandt en aften til et glas rødvin, og det skulle vise sig at blive et rigtig godt glas – her begyndte deres Børneloppen-rejse nemlig. Sammen kom de på ideen om en butik, hvor familier kunne leje sig ind og sælge børnetøj- og udstyr.

Tre måneder senere åbnede de deres første Børneloppen-butik i Valby, og nu er de vendt hjem til Vallensbæk, hvor de netop har åbnet deres 12. butik.

– Børneloppen er vores hjertebarn. Da vi åbnede butikken i Valby, satsede vi alt, hvad vi havde. Vi brugte alt på vores konti og måtte have vores dengang små børn med på arbejde hele tiden for at kunne bygge Børneloppen op, siger Sofie og Johanna tilføjer:

– Ja, og det her med at være selvstændig er så fedt, fordi vi kan træffe en beslutning og så bare gøre det. Vi behøver ikke spørge nogen. Det er meget motiverende. Med Børneloppen kan vi være selvrealiserende og kreative, og så gør vi ovenikøbet noget godt for miljøet.

Det bæredygtige element i virksomheden er efterhånden blevet et meget seriøst ben af forretningen, hvor de holder øje med virksomhedens miljøeffekt og arbejder målrettet med verdensmål.

– Vi har blandt andet lavet det sådan, at kunden kan se på sin bon, hvad han eller hun har sparet i CO2, fortæller Sofie.

På hjemmebane

Efter fem år med vækst, kom turen tidligt i september endelig til at åbne en butik på hjemmebane i Vallensbæk.

– Det er ligesom at spille landskamp på hjemmebane, og den lokale opbakning er helt vild. Vi vil bare hinanden her i Vallensbæk. Vi har også fået mange ungarbejdere fra for eksempel Egholmskolen, og de synes jo, det er dejlig tæt på, men også fordi de får lov til at arbejde så meget med de sociale medier. De har totalt styr på det, siger Johanna.

Butikken i Vallensbæk blev kædens 12. butik, og der er butikker så langt væk som Belgien og Island. Det er dog ikke Johanna og Sofie, der driver dem alle sammen.

– Vi har selv de tre butikker i Storkøbenhavn; Vallensbæk, Valby, Vanløse, og så er resten franchise. Vi tror, at når man brænder for det og er lidt forelsket i vores koncept, så bliver det også et godt resultat, siger Johanna.

– Sådan var det også med vores butik på Island. Det var et par, der studerede og havde fået børn i Danmark, som skulle tilbage til familien på Island. Men de ville bare have Børneloppen med, så de åbnede butikken på Island. Og det går bare så godt – der er fuldt booket to måneder frem, og de har de vildeste salgstal, fortæller Sofie.