Henrik Søfeldt Jørgensen fortalte blandt andet børnene om forskellen på frøer og tudser. Foto: Robert Hendel

GLOSTRUP. Skoleklasser fra Glostrup og Albertslund var i sidste uge på skovtur i forbindelse med naturvidenskabsfestivalugen. I år var der fokus på biodiversitet, og det kom en førsteklasse fra Ejby til at opleve på nærmeste hold

Af Robert Hendel

Børn interesserer sig også for verden og naturen omkring dem. Det kom endnu engang til udtryk under årets Naturvidenskabsfestivalsugen i sidste uge. Her var flere skoler blandt andet forbi Vestskoven, hvor de udforskede naturen i nærområdet.

– Skolerne arbejder med naturvidenskab på forskellige måder, og i den forbindelse har vi lavet et forløb, hvor de skal ud og undersøge smådyr, finde ud af hvor mange arter, der rent faktisk er, forklarer Inge Christensen, der er naturvejleder ved Vestskovens Naturskole.

I år var temaet ”Helt vildt”, og børnene fik derfor lov til at gå på jagt efter de mange smådyr med udgangspunkt i Naturvejledning Danmarks Krible Krable-materiale ”ForskelLigheder”.

Materialet arbejder med biodiversitet i børnehøjde, og på den måde lærer børnene lærer at stille skarpt på de forskelligheder, de møder i naturen.

1. d fra Ejby Skole var en af de skoleklasser, der var på skovtur i naturvidenskabsfestivalugen, og her var engagementet i top, da de rodede rundt i skovbunden.

– Det var positivt, at de var så nysgerrige. Det er børn af natur, men det kræver også, at man vækker deres nysgerrighed, forklarer Inge Christensens kollega Henrik Søfeldt Jørgensen.

Sjovere end lektier

For 1. klassen fra Ejby handlede besøget i Vestskoven om, at børnene skal have respekt og tage ansvar for naturen. Samtidig får børnene motorisk træning af at gå på de ujævne underlag, ligesom de lærer om forskellige måder at fange dyr på. Her var især én metode et hit, et lille sugerør til at fange insekter med. I det hele taget nød børnene at være i skoven.

– Det var rigtig sjovt. Jeg vil hellere ud i naturen og lege, end jeg vil sidde indenfor og lave lektier, fortæller Ida Viola på syv år.

Hun går i 1. d på Ejby Skole og var med Henrik Søfeldt Jørgensen på skovturen, som er en del af skolens undervisning i natur og teknik.

– Vi fandt snegle og bænkebiddere og alle mulige andre dyr, fortæller hun.

Klassekammeraten Lorian var også med ude i skoven, og hans gruppe fandt blandt andet forskellige edderkopper, mens en tredje gruppe fandt en tudse.

Formålet med besøget er også at give eleverne en praktisk tilgang til naturen, frem for at de bare snakker om den i klassen.

– Det er altid meget mere spændede at komme ud og opleve tingene selv, så det gør vi mest muligt, fortæller Peter Dahlqvist, der er lærer på Ejby Skole.

Skovturene er ifølge ham med til at give børnene en god oplevelse, samtidig med at de lærer noget på en sjov måde. Derfor er det ifølge Peter Dahlqvist ikke sidste gang, at klassen skal en tur i Vestskoven.