Apoteket tilbyder gratis vaccine mod influenza

På apotekerne i Brøndby- øster og Brøndbyvester kan du blive vaccineret mod influenza. Arkivfoto: Robert Hendel

Brøndby. Frem til midten af januar kan borgere i risikogruppen få et gratis stik mod influenza på apotekerne i Brøndbyøster og Brøndbyvester

Af Robert Hendel

Influenzasæso­nen står for døren, og derfor tilbyder Brøndbyøster Apotek og Brøndbyvester Apotek vacciner til byens borgere.

På de to apoteker står otte uddannede medarbejdere klar til at vaccinere borgere i tidsrummet 9 – 17.30.

Det er gratis at blive influenzavaccineret for alle borgere over 65 år, gravide, alle der lider af kroniske sygdomme såsom astma, KOL, hjertekar-sygdomme og diabetes samt borgere med et BMI over 35. Også sundheds- og plejepersonale med tæt kontakt til sårbare borgere opfordres til at få et gratis stik. Tilhører man ikke en af risikogrupperne, koster en vaccination 187 kroner.

Ifølge apotekerne er det vigtigt at blive vaccineret hvert år, da influenzavirus hele tiden forandrer sig. Den nye vaccine er tilpasset dette års variant af virus.

I de seneste to år har influenzasæsonen været mild på grund af de mange coronarestriktioner. To svage sæsoner kan dog resultere i én stærk kommende influenzasæson, og myndighederne frygter derfor en epidemi, hvis for mange fravælger at lade sig influenza-vaccinere.

Sidste år blev 75 procent af alle i risikogrupperne vaccineret, og det var historisk højt. Dermed nåede Danmark for første gang WHO’s anbefaling for vaccinationsraten.

Tilbuddet om gratis vaccination til alle i risikogrupperne løber frem til 15. januar 2022, mens alle andre borgere mod egenbetaling kan få et stik i armen frem til 1. marts 2022.