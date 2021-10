Aflagt it-udstyr bliver genbrugt

Når IT-udstyr ikke længere kan bruges på skolerne, så skal det genbruges.

Vallensbæk. I samarbejde med it-firmaet Atea bliver mest muligt it-udstyr i Vallensbæk Kommune renset og genbrugt. Det medfører en stor CO2-besparelse

Af Jesper Ernst Henriksen

Computere, telefoner, tablets og lignende devices holder ikke for evigt, men hvorfor smide brugt og ødelagt it-udstyr i skraldespanden, når det kan få et bæredygtigt liv? Vallensbæk Kommune har indgået en aftale med it-firmaet Atea. På den mest bæredygtige måde hjælper de kommunen med at håndtere kommunens aflagte it-udstyr, det vil sige det udstyr, kommunen benytter på rådhuset og i institutioner som skoler, plejecentre mv.

It-produkternes livscyklus er i fokus. Atea sørger for, at it-udstyret renses og klargøres til genbrug, og at resterende udstyr splittes ad i fraktioner, hvor de enkelte metal- og plastikdele sendes til genanvendelse. Genbrug af udstyret forhindrer produktion af en ny enhed og medfører derfor en signifikant CO2-besparelse – det vil sige at så snart devicet får en livscyklus mere, sparer man rigtig meget CO2.

Aftalen med Atea understøtter Vallensbæk Kommunes vision om at være en bæredygtig kommune og taler samtidig ind i verdensmålene, som kommunen bidrager til at indfri.

Udstyret bliver genbrugt gennem programmet GoItLoop, der er en moderne og bæredygtig måde at håndtere udtjent it-udstyr på. GoItLoop er inspireret af naturens kredsløb og moderne bæredygtighedstænkning. Atea har altid arbejdet med genanvendelse, og det gør dem til eksperter i at give it-udstyr en økonomisk, bæredygtig og sikker livscyklus.

Mere end halvdelen af de indleverede enheder genbruges ved at blive videresolgt til for eksempel skoler, virksomheder og organisationer. Resten af materialet sendes til samarbejdspartnere til genanvendelse.