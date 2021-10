Årets kulturpris: Frivillige ældre

Centerrådets formand Bjarne Knudsen modtog prisen på vegne af alle de frivillige. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Årets kulturpris gik til alle de frivillige i Aktivitetscenteret på Sydvestvej, hvor byens pensionister kommer til en masse forskellige aktiviteter

Af Jesper Ernst Henriksen

Aktivitetscenteret, er i dag ligger på Sydvestvej, startede egentlig sit liv i Glostrup Fritidscenter. Men i løbet af årene er aktiviteterne blevet flere og flere, og centeret har fået mere og mere plads, senest ved at overtage hele stueetagen på Sydvestvej.

Centeret er drevet af nogle få ansatte og derudover en hel masse frivillige ældre. Det var denne gruppe, der søndag i sidste uge fik Glostrup Kommunes kulturpris.

– I år har vi valgt, at denne vigtige pris skal gå til aktivitetscenteret for deres bidrag til at værne om et sted, der bringer folk og interesser tættere sammen. Et sted, hvor mennesker kan udfolde sig og finde fælles fodslag, når arbejdslivet slutter. Der er nemlig slet ingen grund til, at stærke menneskelige erfaringer og ressourcer skal ligge ubrugt hen. Der er ingen grund til at føle ensomhed, når nye venskaber og interessefællesskaber venter i aktivitetscenteret, sagde borgmester John Engelhardt i sin tale.