Årets frivllige: Biografens altmuligmand

Holger Pedersen fik prisen som årets frivillige. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Holger Pedersen klarer alt kommunikation for Glostrup Bio og dens fire foreninger - lige fra at tage billeder til at lave plakater. Han leverer indhold til Folkebladet, han skriver medlemsbladet og en masse andet. For det blev han kåret til årets frivillige i Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

I Glostrup Bio holder ikke mindre end fire foreninger til. Sofarækken, der driver biografen, Glostrup Filmklub for Børn og unge, der viser både nye og gamle film for børn og unge, Bogart Bio, der giver voksne nogle særlige biografoplevelser i dagtimerne samt Glostrup Kulturhus, der står for koncerterne i Glostrup Bio.

I alle fire foreninger er det Holger Pedersen, der står for kommunikationen. De plakater for kommende arrangementer, der hænger foran biografen, har Holger Pedersen for eksempel selv layoutet.

Han skriver og layouter for eksempel en lille fire-siders folder til biografens ti årlige operaforestillinger. Folderen forklarer handlingen i dagens opera – ofte krydret med bonusinformationer, og ofte oversat fra engelsk.

Internt i sofarækken har Holger Pedersen skrevet en håndbog til operatørerne om, hvordan alt teknisk udstyr i biografen fungerer, og hvordan en forestilling i biografen sættes sammen og afvikles.

I en årrække var han også redaktør på Sofarækkens medlemsblad, hvor han interviewede flere store skuespillere. Blandt andet lavede han et fælles interview med brødrene Lars og Mads Mikkelsen.

Her I folkebladet omtaler vi ofte arrangementer i biografen med hjælp fra Holger Pedersen, der skriver om arrangementerne og sender gode billeder til avisen.

– Uden hans store engagement ville Glostrup Bio og de mange aktiviteter i huset ikke have fået så stor bevågenhed, som de vitterligt har hos Glostrupborgerne. Holger, din frivillige indsats kan slet ikke anerkendes nok. Men her får du i hver fald 5.000 kroner og et diplom, som tegn på vores taknemmelighed, sagde borgmester John Engelhardt i sin tale til Holger Pedersen.