5 måder at spille poker på både ude og hjemme

SPONSORERET INDHOLD: København har mange ting at byde på, som man kan bruge en fredag aften eller weekenden på. Om man skal holde en polterabend eller blot vil bruge en aften på at have det sjovt, så er København et godt sted at være. Hvis man er interesseret i poker og gerne vil inspireres til sjove begivenheder i København, så læs med herunder og find inspiration til din frie aften.

Spil har det med at få smilene frem på menneskers læber. Nogle spil er sjovere end andre og mange af dem kan spilles derhjemme, omkring stuebordet, sammen med både de store og de små. Men andre spil, som dem man spiller på casino, er kun for de voksne. Der er nemlig en vis risiko forbundet med dét at spille casino spil, hvor penge er involveret. Dermed er det ikke sagt at de ikke kan være sjove, hvorfor disse events som disse i København kan have interesse.

Texas Hold’em NL Rebuy

På Casino Copenhagen, som er en af de mest populære casinoer i København, bliver der afholdt pokerturneringer med jævne mellemrum. Hvis man er frisk nok og god nok til det, kan man finde begivenhederne online og købe en billet dertil.

Poker over zoom

Mens verden var lukket ned på grund af den globale pandemi, var det svært at mødes med mennesker og få lov til at spille et spil poker. Heldigvis for Zoom, er der mange lege og aktiviteter man også kan have online. Og hvis man vil det nok, så kan man også give sig til at samle nogle få venner og spille poker over et videokald.

Poker til firmaer og private

Hvem siger at poker kun er for de professionelle? Det er som er regel ikke noget folk oplever på daglig basis, men det betyder ikke at man ikke kan spille et spil for sjov sammen med sine venner eller kolleger. Man kan nemlig booke et casino til at spille poker for eksempel sammen med sin arbejdsplads.

Escape Room med poker

Escape Room er blevet en relativ populær måde at holde sin polterabend eller fødselsdag på. Det er en sjov og anderledes måde at tilbringe nogle gode stunder med sine venner på, og det kan endda kombineres med et spil poker. Lav blot en enkelt google søgning for at finde steder der tilbyder en ordning med begge dele.

Poker hjemme hos dig selv

Der er mange events at finde i København, som har med poker eller andre casinospil at gøre. Men nogle gange vil man gerne blive hjemme og spille sammen med sine venner og veninder. Poker er f.eks. et fantastisk spil til at bringe folk sammen. Om det er mod venner eller fremmede, så er der en særlig stemning, som kun poker kan skabe. Pokeraftener har længe været en succes særligt hos unge mennesker, men spillet er så universelt, at det kan spilles af voksne i alle aldre.

Den samme pokeroplevelse som du har derhjemme med vennerne, får du også ved et casino online fra Casumo. Casumo har et online casino licens udstedt af den danske Spillemyndigheden og på Casumo finder du masser af online pokerspil som 2 Hand Casino Hold‘em, Ultimate Texas Hold’em eller Three Card Poker, der får aftenen derhjemme til at flyve derudaf. Forneden finder du en forklaring på disse tre varianter som Casumo tilbyder via deres live casino.

Evolution Live Three Card Poker

En version af poker, som er nem at lære og god at komme i gang med, om end det er live eller fysisk. Du har tre kort på hånden og målet er at have højere kort end den modstander du skal imod. Det som skiller denne her type poker ud, er at du også kan spille i mod dealeren selv. En god tommelfingerregel er at du skal fold hvis du kun har kort som er under 6.

Evolution Live Ultimate Texas Hold’em

Denne version af poker er også i særdeles anderledes end det traditionelle poker, man kender hvor man spiller mod sine modstandere ved bordet. Men i denne version af poker, spiller man mod huset, eller dealeren, ved bordet.

2-hand Casino Hold’em Evolution

En yderst populær version af online poker. I denne version af spillet, vil du have en dobbelt så stor chance for at vinde mod dealeren, i form af at du har 2 par kort på hånden i stedet for ét enkelt.

