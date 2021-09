Vi skal hjælpe – selvom det er svært

Dagens gæstetaler var tidligere oberst Lars R Møller. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Debatten om indsatsen i Afghanistan var blandt emnerne i talerne, da der søndag var flagdag i Glostrup. Både borgmesteren og gæstetaler Lars R Møller talte om, at indsatsen ikke har været forgæves

Af Jesper Ernst Henriksen

Søndag morgen blev flagdagen markeret i Glostrup med flaghejsning foran Glostrup Rådhus og efterfølgende morgenmad i Aktivitetscenteret på Sydvestvej. Flagdagen

er skabt for at ære de danske veteraner indenfor forsvaret, sundhedsvæsnet, beredskabet og politiet.

Borgmester John Engelhardt talte om vigtigheden af den indsats, som veteranerne har gjort.

– I har ydet en vigtig indsats for det danske samfund, ved at gøre tjeneste i krigshærgede eller katastroferamte områder. Steder, hvor mennesker har set deres tilværelse smuldre mellem deres fingre, lige meget hvor desperat de prøver at holde fast. Magtesløse forældre, der ikke aner, hvordan de skal skabe en fremtid for deres børn. Helt almindelige mennesker, der er fanget i katastrofale omstændigheder. Der har I haft modet og viljen til at gøre en forskel, sagde han.

Om Afghanistan

For nylig trak de allierede tropper med USA i spidsen sig ud af Afghanistan, hvilket har givet meget debat om, hvorvidt indsatsen har været en succes. Det kom John Engelhardt også ind på i sin tale.

– Situationen lige nu i Afghanistan viser med al tydelighed, hvor svære og frustrerende de internationale missioner kan være. Nogle gange er det svært ikke at sidde med en oplevelse af at have taget to skridt frem og tre tilbage. Betyder det så, at vi skal lade være med at prøve at gøre det rigtige og sætte os med hænderne i skødet? Nej. Vi skal stadigvæk gøre vores bedste for at hjælpe mennesker i nød og deltage, hvor det politisk giver mening, for at sikre den leveform, vi har valgt. Også selvom det er svært, og vi ikke altid lykkes med det, sagde han.

Dagens gæstetaler var pensioneret oberst Lars R. Møller, der blandt andet er kendt for at have ledt Operation Bøllebank og er en meget markant stemme i debatten indenfor det militære område.

Han talte også om vigtigheden af at hjælpe de udsendte, der kommer hjem med ar på sjælen.

– De fleste af dem, er blevet syge, er blevet det, fordi de har løst opgaver for os alle sammen. Derfor kan vi ikke svigte dem, når de kommer hjem, sagde han.

Han kom også ind på den aktuelle debat om indsatsen i Afghanistan.

– At indsatsen i Afghanistan skulle have været forgæves, fordi Taliban nu er kommet tilbage, er kun noget, som bavianer og ignoranter kan udtale sig højt om og mene. Man kan ikke sætte lighedstegn mellem den indsats, som soldaterne har gjort, og så den politiske indsats. Det, soldaterne har gjort i Afghanistan, er at tænde et håbets lys i mørket for nogle mennesker. Givet dem nogle vilkår og en mulighed for selv at bestemme, hvad de ville, i en periode på 20 år. Det er ikke spildt for alle de mennesker, der kommet i skole, der har fået formindsket deres børnedødelighed, med videre, med videre. Som veteran er det aldrig spildt at give håb til folk og give dem en hjælpende hånd.