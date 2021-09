Debat

Af Helle Pedersen, Løkkekrogen 5F, Vallensbæk

Tak til medarbejderne i hjemmeplejen for læserbrevet i sidste udgave af Folkebladet. Som plejekrævende borger i Vallensbæk Nord, har jeg jo ikke kunnet undgå at bemærke, hvor stressede og frustrerede personalet har været, og det over en meget lang periode.

Jeg kender selvfølgelig ikke noget til medarbejdernes interne arbejdsforhold, men jeg véd fra mit tidligere arbejdsliv, at man godt kan tåle at have rygende travlt i en periode. Det er frustrationen, der er farlig! Og når medarbejderne vælger at skrive et læserbrev, kunne det tyde på, at man hverken er blevet hørt eller inddraget, men har fået ”trukket noget ned over hovedet”? Og ferieperioden var måske bare dråben, der fik det hele til at flyde over?

Susanne Ormstrup skriver i sit svar, at ”en anden prioritering af opgaverne PLUDSELIG blev nødvendig.” Men har man da ikke kendt til ferieplanen i flere måneder? Er det sådan, at man bestiller vikarer fra dag til dag? Hvis det er tilfældet, var der måske noget, der skulle ændres.

Og så skulle man måske gennemgå plejepersonalets arbejdsopgaver generelt. Er der opgaver, som kan varetages af andre? F.eks. rengøring og uddeling af mad fra caféen?

Jeg håber også, at man ved evalueringen finder en løsning på hjemmeplejens enorme brug af vikarer. Måske ved at ansætte medarbejdere, der ”kun” dækker de erstatningsfridage, som gives det personale, der arbejder i weekenden. Jeg véd, det er svært at få medarbejdere, men mon ikke det vil være attraktivt for mange, at man ikke behøver at arbejde i weekenden? Dette tiltag vil ikke kun reducere vikarudgifterne, men også skabe den ro og stabilitet, som borgere og personale efterlyser.

Som plejekrævende borger, afhængig af andres hjælp, er det vigtigt og ønskeligt at have et fast team af hjælpere omkring sig. Vi har også været frustrerede og kede af det, både på medarbejdernes vegne, og da vi har skullet forholde os til mange fremmede, mere eller mindre kompetente vikarer.

Så derfor håber jeg, I får en god, konstruktiv og positiv evaluering – til glæde for både personale og borgere.

Tak til medarbejderne, fordi I holdt/holder ud.