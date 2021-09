Veteraner fejret med flag og fane

Der blev sunget ”I Danmark er jeg født” til flagdagen i Vallensbæk

VALLENSBÆK. For 13. gang blev Vallensbæks veteraner fejret i forbindelse med den nationale flagdag den 5. september

Af Jesper Ernst Henriksen

På Valdemars Dag fik Vallensbæk Kommune officielt en fane. Den første officielle opgave for fanen var i søndags, da der var flagdag for Danmarks udsendte. Her fik Michael Wulffeld æren at bære fanen. Han har tidligere har været udsendt som en del af FNs fredsbevarende styrker i ex-Jugoslavien.

– Det er godt at kommunen værdsætter veteranernes indsats – at man får et skulderklap, sagde han efter flagdagen.

Flaget foran rådhuset blev også hejst, og deltagerne sang ”I Danmark er jeg født”. Derefter var der morgenmad og tale ved borgmester Henrik Rasmussen, hvor han takkede de tidligere udsendte for deres indsats for Danmark og demokratiet.

Der blev også uddelt børnemedaljer til en håndfuld børn, hvis forældre har været udsendt. Børnene voksede lige et par centimeter af stolthed, da borgmesteren overrakte medaljerne. Det er en stor del af en families liv, at en forælder har været udsendt til et område i verden, hvor der har været krig, og det blev på denne måde anerkendt.

Kommunens veteran-koordinator Hans Jensen sagde også et par ord om, hvordan han kan hjælpe tidligere udsendte i forbindelse med jobsøgning og lignende.