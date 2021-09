Venstre: Budgettet er et valgbudget

Glostrup. Venstre har svært ved at se, hvor mange af de besparelsesforslag, der ligger i budgettet, i praksis skal komme fra. Det bliver en stor belastning for den kommunalbestyrelse, der bliver valgt i november, og det er ikke økonomisk ansvarligt mener Piet Papageorge

Af Jesper Ernst Henriksen

Venstre ledte i lang tid budgetforhandlinger med Socialdemokratiet. Der er derfor også mange glædelige gensyn blandt punkterne i budgettet for partiets borgmesterkandidat Piet Papageorge.

– Grundlæggende kan vi se rigtig mange Venstre-ting i det; herunder erhvervsindsatsen, de er sikre skoleveje, klasselokalerne, biodiversiteten, Ældrecenter Sydvestvej, osv. Det er alt sammen noget, vi har plantet i budgetudkast, siger han.

Men der er også nogle udfordringer. Det er først og fremmest på den manglende økonomiske ansvarlighed.

– Finansieringen i 2022 er voldsomt usikker. For Venstre er det afgørende, at vi er økonomisk ansvarlige. Budgettet hænger lige akurat sammen fx via en besparelse på 2,6 millioner på ”konsulenter og ledelse”. Mig bekendt har vi ikke konsulenter for 2,6 millioner – ud over de 243.000 kroner til kontrol af sociale klausuler, A selv implementer i dette års budget. Der ligger bl.a. også en energibesparelse på en halv million allerede fra næste år på grund af energirenoveringer. Det virker urealistisk, at man populært sagt får sat nye vinduer i 1. januar. Og listen af af disse udefinerede besparelser fortsætter, som jeg tvivler på, kan effektueres. Det ligner mest af alt, at man har skullet have enderne til at mødes i år, siger Piet Papageorge.

Men problemet stopper ikke med 2022. Hvis budgettet bliver endeligt vedtaget, mener han nemlig, det vil sætte det flertal, der er i kommunalbestyrelsen efter valget i november, under et voldsomt pres.

– Det her er et rigtigt valgbudget. Man giver den næste kommunalbestyrelse en dårlig start. Der er rigtig mange driftsomkostninger, der stiger igen i 2023 . Det er for eksempel lærerlønninger, pædagoger, erhvervsambassadøren osv., der jo først bliver ansat i løbet af næste år. Det vil sige, at forligspartierne sender en bunden regning på rigtig mange millioner videre til den nye kommunalbestyrelse. Det er skidt, og minder mig om sidste gang, at Socialdemokraterne og Konservative lavede budget sammen, hvor de langsigtede effekter heller ikke var gennemarbejdet, og Kommunen måtte foretage en hård opbremsning for at skabe strukturel stabilitet. Det er hverken økonomisk ansvarligt eller en kurs, som Glostrups borgere er tjent med, siger borgmesterkandidaten.