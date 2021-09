DEBAT.

Af Jytte Bendtsen (K), Formand for Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk

Kære Carl Friis Skovsen

Du er ikke alene med din bekymring for kapaciteten af plejeboliger i Vallensbæk, jeg er også ærgerlig over, at ophævelsen af lokalplanen for Vallensbæk Byhave betød at vi mistede muligheden for at få bygget 48 friplejeboliger til indflytning i 2022. Personligt vil jeg fortsat arbejde for, at Vallensbæks borgere får et privat alternativ til de kommunale plejeboliger.

Vi havde jo allerede planlagt at udbygge Højstruphave, med plejeboliger og midlertidige boliger som skulle står klar i 2025.

I det budgetforlig som nu er underskrevet af alle partier, er der enighed om at udbygningen af Højstruphave skal fremrykkes så de bliver færdige til indflytning i 2024.

Samtidig har vi sat gang i en midlertidig udvidelse af Rønnebo, hvor ældreboliger inddrages i plejecenteret. Så selvom Vallensbæk Byhave ikke blev en realitet i denne omgang, er vi på vej med en løsning på vores kapacitetsbehov.

Vallensbæk skal selvfølgelig levere plejeboliger i takt med, at behovet opstår. Vi er også opmærksomme på, at behovet for midlertidige boliger stiger, når indlæggelsestiden på sygehusene falder. Vi følger nøje med i prognoser, ventelister og borgernes udvikling, så vi hurtigt kan tilpasse kapaciteten.