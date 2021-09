Urban cykling – din praktiske genvej til bykørsel

SPONSORERET INDHOLD: Frihed og muligheden for at mestre byens udfordringer! Urban cykling er helt oppe i tiden som et alternativ til den massive invasion af biler i byernes åndehuller.

Undgå kødannelse, og kom hurtigt frem på din cykel! Hos Bikester byder vi på cykler til alle slags terræn og sportsgrene. Det betyder også masser af citybikes, så du på komfortabel vis kan opgradere dine tekniske færdigheder blandt andre cyklister, rødt lys, bakker, bilister og offentlige transportmidler.

Vælg din nye cykel på Bikester, og giv den fuld gas med urban cykling! Hvad med en helt klassisk model i nostalgisk stil, som sikrer en behagelig, oprejst position, der giver det fulde overblik på byens gader og stræder. Et, tre eller fem gear. Det er ofte rigeligt til, at du kan komme fra uniparken og ned i byen eller fra træningscenteret og hen til supermarkedet.

Bycykling er nemlig mange korte distancer med en del stop undervejs. En anden cykel, som også er perfekt til eventyr i byen, er cruisere, der er lig med en lav og tilbagelænet siddehøjde, så du kan sidde som i en sofa, mens du på cool og komfortabel vis cruiser gennem byens marina og videre langs de mange seværdigheder på din vej.

Er du altid i sidste minut, mens storbyens afstande trækker tiden ud? Så er en elcykel helt optimal til urban cykling! En citybike med motor er din effektive vej frem i trafikken, uden at du når udmattet og svedig frem til din destination. Har du behov for at kombinere offentlig transport med dine daglige bycykelture, så er en foldecykel det mest funktionelle bud på din favoritmodel.

Se byen fra en ny vinkel!

På cykel i byen giver dig mulighed for at komme rundt i alle afkroge. Der er dømt sjov, sundhed og tidsbesparelse, når du navigerer rundt i betonjunglen på en tohjulet. Du skal selvfølgelig også have ting med dig, når du skal på job, i skole, til træning eller ud at handle. Urban cykling kræver bagageopbevaring.

En cykelkurv både foran og bagpå giver god plads til indkøbsnet og træningstaske. Henter du børn i daginstitution, eller står den på picnic i en af byens parker, så er en cykelanhænger det oplagte valg. Det kan også være, at du skal have udstyr med, eller måske elsker hunden en cykeltur. Små eller store ting med i hverdagen?

Cykeltasker i alle afskygninger giver dig mulighed for at bringe masser af oppakning til urban cykling. Lige fra en sadeltaske med plads til lappegrej og slange og videre op til sidetasker med plads til regntøj, cykelpumpe og andet cykeltilbehør.

Din sikkerhed er altafgørende!

I byerne foregår der mange ting på én gang. Mange folk omkring dig øger også risikoen for tyveri og ulykker. Urban cykling hos Bikester er naturligvis også ensbetydende med sikkerhed, så du føler dig mere tryg ved at gebærde dig rundt i trafikken. Mindsk risikoen for cykeltyveri med en af de mange typer af cykellåse fra de nærmest ubrydelige bøjlelåse og effektive kædelåse til kabellåse og foldelåse.

Så kan du med større tryghed parkere din cykel, hvor det passer dig. En ulykke kan opstå ud af det blå. Men du kan være standsmæssigt klædt på for at minimere skaderne. Med en cykelhjelm på hovedet er du godt dækket ind. Ventilationskanaler, indstillingsmuligheder og aerodynamiske former øger komforten ved enhver form for urban cykling.

Cykling i mørke er nærmest uundgåeligt i Danmark. Byens mylder kræver synlighed for at gøre andre opmærksom på din tilstedeværelse. Vores store udvalg af cykellygter sender dig lovpligtig afsted ud i alle urbane miljøer, så du tydelig og effektiv kan ses og selv se på lang afstand.

Dit individuelle look

Hos Bikester gør vi dig komplet køreklar til byens zig-zaggende gader og urbane strømninger. Nutidens cykeltøj kombinerer nemlig funktionalitet med mode, der giver dig beskyttelse og personlige outfits på én og samme tid. Det er moderne streetwear, som du også kan bruge, når du ikke lige cykler. Elasthan, åndbare materialer, sporty snit og perfekte pasformer klæder dig på med ypperste komfort.

Skal du ud at køre ræs på bybaner og udfordrende havnearealer, kommer du langt med beskyttelsesudstyr – enten som separate enkeltdele eller indbygget i selve tøjet. Du kan nyde urban cykling for fuld skrue! Vi sørger for cykler, beklædning, tilbehør og udstyr. Alt hvad du skal bruge, for at kunne indtage bylivet på sund, sikker og hurtig vis!