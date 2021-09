Unge lærte frivillighed

Egholmskolens 8. B fik 3000 kroner til klassekassen.

Vallensbæk. Eleverne fra 8. B på Egholmskolen blev præmieret for et forslag om at ældre i samarbejde med daginstitutioner anlægger køkkenhaver

Af Jesper Ernst Henriksen

I sidste uge arbejdede eleverne i alle 8. klasser på Vallensbæks Skoler med Frivillighed på Skoleskemaet. Temaet i år var det samme som Vestegnens Kulturuge, der har temaet Naturens steder – stedernes natur. Det gav stor variation blandt de ideer, som eleverne fremlagde. Der var forslag om affaldsindsamling, plantning af træer og naturaktiviteter med ensomme ældre.

Formålet med ugen er at sætte frivillighed, kreativitet og idéudvikling på skoleskemaet. Det skal samtidig lære eleverne at brainstorme og være i en designproces.

Førstepladsen og 3.000 kroner til klassekassen gik til en gruppe fra Egholmskolens 8. B.

De havde et forslag om ældre, der i samarbejde med daginstitutionerne, anlægger køkkenhaver, som børnene så senere skal spise høsten fra.

Ud over selve løsningen, blev eleverne også bedømt på processen, hvor dommerpanelet især roste gruppen for deres research, hvor de havde besøgt nogle af kommunens børnehaver for at sikre sig, at ideen var mulig.

Grupperne blev også bedømt på fremlæggelsen, hvor det tydeligvis krævede stort mod fra nogle a eleverne at stå på en scene og fremlægge for 200 jævnaldrende. Men eleverne var gode til at få overskredet nogle grænser og tale om deres nervøsitet.