Udstyr og dragter til særligt karatehold

Ægteparret Anne og Walther Kjøng er her fotograferet sammen med klubbens Parasport hold , klubbens elite og repræsentanter fra Glostrup Vestegnens Rotary Klub. Foto: privat

GLOSTRUP. På Glostrup Karateklubs parahold er der plads til alle uanset handicap. Holdet har netop fået nyt udstyr efter donation fra Glostrup Vestegnens Rotary Klub

Af Jesper Ernst Henriksen

For snart tre år siden startede et helt særligt hold i Glostrup Karateklub. På det såkaldte parahold er der plads til alle dem, der måske ikke passer ind på et normalt karatehold.

Det kan være mennesker med udviklingshæmning, ADHD, autisme, angst eller bare mennesker der har brug for en mere tryg opstart med færre deltagere på holdene og tydelige rammer for træningen.

På grund af corona-pandemien var Glostrup Karateklub i 2020 og 2021 udfordret både økonomisk og socialt. Derfor valgte Glostrup Vestegnens Rotary at støtte paraholdet med udstyr, nye dragter og tilskud og praktisk hjælp til at afholde stævner med parasport i fokus.

I klubben er de meget glade for de nye dragter.

– Klubbens instruktører et blevet så begejstret for paraholdets nye dragter, at de har besluttet at dragten også skal være eliteholdets dragt, siger præsident Karl Ib Roed Sørensen.