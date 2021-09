Uddrag fra budgettet

Af Jesper Ernst Henriksen

Klub Ejby renoveres

Der var i forvejen planlagt en tagrenovering af Klub Ejby, hvor der er asbest. Der var dog ikke afsat penge nok til renoveringen. Der er nu afsat yderligere fire millioner kroner, hvoraf en del skal sørge for, at der bliver energirenoveret.

Flere energirenoveringer

Der er i forvejen planlagt renoveringer af kommunens bygninger over de kommende år, hvoraf en del skal sikre mere energirigtige bygninger. Det fortsætter i de kommende år med tilføjelse af yderligere fem millioner kroner om året.

Pulje til prisstigninger

Corona-krisen har fået prisen på byggematerialer til at stige. Derfor er der afsat fem millioner kroner i reserve til de projekter, der er aftalt på tidligere års budgettet.

Sommerskole igen

Der er afsat 213.000 kroner om året til at genåbne sommerskolen på Glostrup Skole, der tidligere er blevet sparet væk.

Lejrskoler igen

Der er tidligere skåret ned på lejrskolerne og introturen i 7. klasse. Den besparelse bliver nu tilbagerullet, så lejrskoler og introturen til 7. klasse genindføres. Det koster 840.000 kroner om året.

Daginstitution senere

Det er planen, at der skal bygges en ny daginstitution syd for banen. Planlægningen er dog lidt forsinket i forhold til tidligere budgetter, så det er nu forventningen, at institutionen skal stå klar i 2025.

Fransk eller andet sprog igen

Ved et tidligere budget blev undervisningen i fransk sparet væk. Der er nu afsat 600.000 kroner per skoleår til undervisning i et 3. fremmedsprog på Glostrup Skole ud over engelsk og tysk. Det bliver op til skolebetyrelsen at beslutte, hvilket sprog, det skal være.

Erhvervsambassadør

Ved et tidligere budget blev Glostrup Kommunes erhvervschef sparet væk. Nu bliver der i stedet ansat en erhvervsambassadør.

– Glostrup kommunen har altid været en aktiv erhvervsby. Vi ønsker at sætte øget fokus på det lokale handelsliv, skriver budgetpartierne.

Fjerner gæld

Ældreområdet har tidligere brugt for mange penge, hvilket har givet en gæld, de betaler 1,2 millioner kroner af på om året. Den gæld bliver nu fjernet, så de allerede fra næste år kan bruge de penge, der ellers blev brugt på afdrag.

Glostrup Stations jubilæum

Til næste år er det 175 år siden, at jernbanen kom til Glostrup. Det betød meget for byen, at den blev forbundet med den offentlige transport. Der er derfor sat 50.000 kroner af til, at Glostrup Kommune kan markere det jubilæum.

Gang i parkerne

Der er afsat i alt 700.000 kroner om året i en såkaldt aktivitetspulje i de kommende år. Pengene skal bruges på udendørs aktiviteter som en skøjtebane, minigolf, disc golf eller lignende aktiviteter.

– Vi har kæmpet meget for mere gang i Glostrup. Der skal ske noget mere i vores parker, vi skal have flere events. Det kan være en skøjtebane, det kan være disc-kast, hvor man kaster med frisbee på en bane. Det er sådan noget der er populært, der ikke fylder så meget. Vi kunne også godt tænke os at lave et minigolfanlæg. Vi kunne godt tænke os to minigolfbaner, en ordinær minigolfbane og det, der hedder en adventure-bane. Det betyder, at familierne kommer ud i vores dejlige, grønne områder i stedet for at sidde i deres lejligheder, siger Dan Kornbek Christiansen (K).