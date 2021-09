Truede statsministeren: Video kostede 50 dages fængsel

I sidste uge blev en 52-årig mand ved Retten i Glostrup idømt 50 dages fængsel for at true statsministeren i en video på internettet. Foto: Robert Hendel

Brøndby. Retten i Glostrup idømte i sidste uge en 52-årig mand en fængselsstraf på 50 dage for at komme med trusler mod statsministeren i en video på internettet

Af Robert Hendel

50 dages ubetinget fængsel. Det er straffen, som en 52-årig mand fra Brøndby har fået for at true statsminister Mette Frederiksen (S).

Truslerne blev fremført i en live-udsendelse på videotjenesten YouTube. Her fortalte manden sine følgere, at han ville slå Mette Frederiksen ihjel. Det førte til, at politiet modtog en anmeldelse om trusler mod statsministeren.

Ved Retten i Glostrup erkendte manden i sidste uge, at det var ham på videoen, men at det var ment som en joke. Den forklaring valgte retten dog at tilsidesætte, dels på baggrund af det, der blev sagt i videoen, men også den måde, det blev udtrykt på. Retten vurderede ligesom Anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi, at der var tale om en trussel.

Den 52-årige mand blev derfor dømt efter Straffelovens paragraf 119 for fremsættelse af trusler mod en person, der arbejder i offentlig tjeneste eller hverv. Samtidig var det en skærpende omstændighed, at truslen blev fremført mod en persons lovligt fremførte politiske holdninger.

Udover dommen på 50 dages ubetinget fængsel valgt retten at konfiskere den 52-åriges mobiltelefon, fordi den blev brugt som distributionskanal, da truslerne blev fremsat i marts 2021.

– Dommen viser, at det er ganske alvorligt at true nogen, også selvom det bare er på nettet, lyder det fra Michelle Lindegaard, der er anklager ved Københavns Vestegns Politi.