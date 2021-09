To pædagoger til tre klasser

Glostrup. Et af forslagene i budgettet er en besparelse på den understøttende undervisning, der blandt andet betyder, at to pædagoger skal holde øje med tre klasser

Af Jesper Ernst Henriksen

Et af de mere kontroversielle forslag i budgetforliget er et forslag om at spare næsten to millioner kroner på den understøttende undervisning i folkeskolen.

– I forbindelse med coronaen har der været nogle steder, hvor vi har gjort tingene billigere, hvor vi har spurgt forvaltningen, om vi kan lære noget af det. Det er skolens bud på et sted, hvor man kan gøre det billigere. Vi vil se på høringssvarene, og så må vi se, hvad der bliver skrevet der. Der kommer sikkert et svar fra lærerforeningen. Så må vi se, om vi skal køre videre med det, eller om det er fuldstændig urealistisk, siger Kasper Damsgaard.

En af dem, der mener, at det er urealistisk, er Marlene Frandsen (LA).

– Den understøttende undervisning (UUV) er tænkt som noget, hvor eleverne kan få lektiehjælp, eller hvor de skule komme ud at bevæge sig. Det er et tudetosset forslag. Jeg synes hellere, man skulle bede skolen om en evaluering af UUV-timerne. Hvis de mangler inspiration til, hvad man kan lave i UUV-timerne, så skal man hjælpe dem med et katalog med inspiration, siger hun.