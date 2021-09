Tiltale: Stjal dyre cykler og designstole

Glostrup. En 30-årig mand fra Glostrup, der i juni to gange brød ind hos cykelforhandler i Holbæk og forsøgte at flygte fra politiet, er tiltalt for flere tyverier af dyre cykler og designer-stole

Af Morten D. Christensen

Det er ikke til at sige, om det var overmod efter ét vellykket indbrud i cykelforretningen ID Cykler i Holbæk Megacenter natten til 26. maj, at en nu 30-årig mand fra Glostrup seks dage senere vendte tilbage til butikken og stjal yderligere fire cykler til lige godt 100.000 kroner. Ved det første indbrud havde han snuppet to cykler til i alt 44.000 kroner, fremgår det af et anklageskrift mod manden.

Men fælden klappede for indbrudstyven kort efter det andet indbrud natten til 1. juni, hvor en politipatrulje ved Harms-krydset udkanten af Holbæk fik øje få den i øvrigt stjålne varebil, som luksus-cykeltyven var på vej væk i.

Men den 30-årige ignorerede politiets signal med blå blink og horn om at standse. I stedet fortsatte han, ifølge anklageskriftet, i medicinpåvirket tilstand ad Holbækmotorvejen hele vejen til Roskilde med hastigheder på op mellem 150 og 180 km/t.

I Roskilde kørte han flere steder over for rødt, påkørte en politibil med lav hastighed og kørte mod færdselsretningen, før politiet fik standset og anholdt ham på Køgevej.

Tyveri af designerstole

Efterfølgende fik Midt- og Vestsjællands Politi varetægtsfængslet den 30-årige mand fra Glostrup. Politiet har brugt tiden på at samle ikke færre end 32 anklagepunkter mod ham i ét anklageskrift, og sagen kommer for Retten i Holbæk mandag den 29. september.

Foruden de to indbrud hos ID Cykler på Stenhusvej i Holbæk til en værdi af næsten 150.000 kroner, skiller nogle andre forhold om indbrudstyveri sig ud i anklageskriftet, hvor brud på færdselsloven ved at køre bil trods et frakendt kørekort fylder en del.

Således er manden tiltalt for i to tilfælde at have stjålet dyre designer-stole – og tilsyneladende med en forkærlighed for møbeldesigneren Erik Jørgensen.

Den 6. april i år skal han ifølge anklageskriftet været brudt ind hos Retrosmart Møbelpolstring i Taastrup ved København og stjålet en stol af modellen »Corona« til 23.500 kroner.

Vendte tilbage til hus

To dage senere begik han indbrud i et rækkehus på Holmen i København, hvor han tog en Erik Jørgensen-stol af modellen »Ox Chair« til 66.000 kroner med sig.

Det fremgår desuden, at den 30-årige to timer efter dette indbrud vendte tilbage til rækkehuset, hvor han i anden omgang fjernede en racercykel til 15.000 kroner.

Blandt de øvrige forhold er også indbrud hos en autoforhandler i Ringsted, hvor han skal have stjålet en bilnøgle og efterfølgende kørt væk i bilen.

Selv om der formelt er rejst tiltale mod den 30-årige er det ifølge hans forsvarer, advokat Jens Klokhøj, meningen, at sagen afvikles som en tilståelsessag.