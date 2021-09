Sundhedsdag i Stranden

Foto: Robert Hendel

Brøndby. Onsdag den 29. september er der fokus på sundhed i Brøndby Strand

Af Robert Hendel

Årets første sundhedsdag finder sted i Brøndby Strand. Den 29. september slår Café 13 i Kisumparken dørene op til at arrangement, hvor du kan blive få indblik i de mange tilbud, Brøndby Kommune byder på, når det kommer til foreningslivet eller læring om sundhed for krop og sjæl.

– Vi glæder os rigtig meget til at præsentere et bredt udsnit af alle de mange fantastiske tilbud der er i kommunen, og lige nu trænger vi vist alle sammen til at ses under rolige men trygge rammer og komme hinanden ved, siger sundhedskoordinator Suzanne Magelund.

Sundhedsdagen i Brøndby Strand bliver åbnet af borgmesteren med en tale klokken 14.30. Derefter er der blandt andet mulighed for at klappe kaniner, smage sunde snacks, tippe en 13èr og høre koret Kolibrierne synge.

– At der så oveni er mulighed for at kigge på sin egen sundhed og få lidt ny inspiration er en ekstra gevinst, siger Suzanne Magelund.

Arrangementet er gratis, og kræver ikke tilmelding. I løbet af sundhedsdagen, der løber frem til klokken 17, vil der være sunde snacks, kaffe og te.