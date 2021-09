Spejdere fejrer 75 års jubilæum

Spejderne fra Ulf Jarl holder åbent hus i Brøndbyvester på lørdag. Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. Ulf Jarl Spejdergruppe holder i weekenden 75-års jubilæum. Det sker den 11. September 2021 i spejderhytten på Ulf Jarls Vej i Brøndbyvester

Af Robert Hendel

Der er lagt op til stor fest på lørdag, når Spejdergruppen Ulf Jarl holder åbent hus i spejderhytten i Brøndbyvester, der begynder med en tale fra Brøndby-borgmester Kent Magelund (S). Derefter kan du komme på rundtur i spejdergruppens historie, lære at give førstehjælp og bage snobrød.

– Vi vil gerne vise vores arbejde frem til vores medborgere i Brøndby, både med henblik på at ruske op i de gamle minder, men også med håbet om at inspirere folk til at tage del i spejderlivet, fortæller Maria Bentzen fra Ulf Jarl Spejdergruppe, som holder til i Brøndbyvester.

Ulf Jarl Spejdergruppe blev dannet i 1946, og er en del af Det Danske Spejderkorps. Formålet med spejderarbejdet er ’at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden’.

Gruppen har i dag omkring 100 medlemmer, der aktivt deltager i lokalsamfundet eksempelvis gennem kulturnat og loppemarkeder.

– Vi mener at nu, mere end nogen sinde før, er det vigtige værdier at dele med børn og unge, og vi håber at I kan se værdien i det frivillige arbejde vi laver, lyder det fra spejdergruppen.