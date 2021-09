Smidt ud af landet: Kørte 218 km/t med kokain i blodet

En 31-årig mand er dømt for vanvidskørsel fra Valby til Vallensbæk. Arkivfoto: Robert Hendel

HELE OMRÅDET. En 31-årig rumænsk mand blev tirsdag idømt 60 dages fængsel og udvisning for vanvidskørsel natten forinden. Samtidig blev mandens bil konfiskeret

Af Robert Hendel

Der var fart på, da en 31-årig rumæner forsøgte at stikke af fra politiet natten til tirsdag.

I Valby lagde en patrulje mærke til den 31-årige bilist, der kørte usædvanligt hurtigt. og derfor satte politiet efter ham. Den rumænske mand havde dog ikke i sinde at stoppe bilen. I stedet blev sømmet hamret i bund ned ad motorvejen med politiet efter sig.

I begyndelsen kørte manden 160 kilometer i timen på en strækning, hvor den maksimalt tilladte hastighed var 70 kilometer i timen. Senere viste speedometeret mindst 218 kilometer i timen, da bilens hastighed toppede.

Jagten på den 31-årige mand sluttede i Vallensbæk, hvor det lykkedes politiet at få ham til at stoppe bilen, hvorefter han blev anholdt.

Tirsdag blev han fremstillet for en dommer. I retten erkendte den 31-årige hele forløbet, og i samme ombæring indrømmede han at have været påvirket af kokain. Han fik herefter en straksdom. Den høje hastighed betyder, at manden er dømt efter de nye regler om vanvidskørsel. Straffen lyder på 60 dages fængsel, en frakendelse af førerretten i ti år og udvisning af Danmark med indrejseforbud i seks år. Herudover blev bilen konfiskeret.

– At køre så stærkt – og oveni at være narkopåvirket – er vanvittigt. Og derfor er det helt på sin plads, at manden er dømt for vanvidskørsel, siger sagens anklager, Sofie Bindseil-Hansen, i en pressemeddelelse, som Københavns Vestegns Politi sendte ud tirsdag eftermiddag.

I retten blev den 31-årige pålagt fængsling frem til sin afsoning.