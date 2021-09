Sled sig til sejr

Brøndby trak sig sejrrigt ud af weekendens opgør mod FC Nordsjælland. Foto: Robert Hendel

SPORT. Fodboldkvinderne fra Brøndby lagde skidt ud i søndagens kamp mod FC Nordsjælland. Det blev dog bedre i anden halvleg, hvor 0-1 blev vendt til en sejr på 2-1

Af Robert Hendel

Kønt var det ikke, da Brøndbys fodboldkvinder tog alle tre point i opgøret mod FC Nordsjælland på Brøndby Stadions bane 2. De gulblusede spillere havde fra dommer Frida Klarlunds første fløjt svært ved at få det offensive spil til at fungere, og defensivt så det heller ikke godt ud.

Efter fem minutter var det ved at gå galt for Brøndby, men Naja Bahrenscheer reddede hjemmeholdet i første omgang. 24 minutter senere kunne hun dog intet stille op, da gæsternes Kathrine Møller Kühl sendte et langskud i mål.

Bagud med 0-1 kom Brøndby bedre med i kampen, men det kneb stadigvæk med de helt store muligheder. Den første egentlige mulighed fik hjemmeholdet efter 34 minutter, men Barbara Gisladottir fik ikke omsat den store chance til en scoring. Otte minutter senere snittede et indlæg fra Frederikke Lindhardt overliggeren, og Brøndby måtte gå til pause uden at have scoret.

I anden halvleg kom de gulblusede fodboldkvinder ud med et mere aggressivt udtryk, og langsomt arbejdede de sig ind i kampen. Pausen gav anledning til et par taktiske justeringer fra Brøndby-træner Per Nielsens side, og det gav gevinst allerede efter fire minutter af anden halvleg.

Et hjørnespark endte i hovedet på Barbare Gisladottir, som kunne udligne gæsternes føring. Knap et kvarter senere fik Brøndby tildelt et straffespark, som Nanna Christiansen på sikker vis udnyttede til at bringe hjemmeholdet i front med 2-1. Kort efter så udeholdets Ashley Lynn Riefner direkte rødt for at bruge fornærmeligt eller upassende sprog.

Syv minutter senere var Cecilie Buchberg tæt på at bringe Brøndby på 3-1, men Anna Louise Kaas i gæsternes mål fik afværget hovedstødsforsøget helt oppe under overliggeren. Resten af kampen foregik på Brøndbys præmisser, hvor det blev til flere god muligheder. Det blev dog ikke til flere scoringer, og Brøndby-kvinderne kunne derfor hæve armene efter kampen og sætte tre point mere ind på kontoen. Holdet ligger fortsat nummer tre i ligaen efter HB Køge og Fortuna Hjørring.

På lørdag tager Brøndby imod Fortuna Hjørring, og vinder Brøndby den kamp, er de to hold pointmæssigt side om side.