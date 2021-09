Skal din mor eller far møde et kendt ansigt fra hjemmeplejen?

DEBAT.

Af Annette Reckendorph (SF), Kandidat til KV21 i Brøndby

Når din mor eller far har behov for hjælp, fordi de er blevet ældre, svage eller syge, så synes jeg, at vi skylder dem den respekt, at de møder et kendt ansigt fra hjemmeplejen.

Hvorfor er det så vigtigt for mig, at dine forældre/du møder de samme personer fra hjemmeplejen hver gang?

Fordi det giver et større nærvær, empati mellem den ansatte og den ældre, den ansatte får en større forståelse for den ældre. Dette giver mulighed for, at den ældre inddrages og at hjælpen tilpasses den enkelte person.

Den tætte relation mellem hjemmeplejen og borgeren gør, at der tages individuelle hensyn til borgeren og dennes hjem.

Det at der er kendte ansigter, som tager vare på den sårbare ældre gør, hjælpen bliver ensartet og af en højere kvalitet. Dette fordi, at hjemmeplejen har et godt kendskab til borgerens situation.

Gode forhold for de ældre giver også gode forhold for de ansatte i hjemmeplejen. Således modvirker det travle hjælpere, som næsten ikke kan nå deres arbejde, og slet ikke hensynet til den enkelte borger. Det betyder, at sygefraværet, udskiftning af personale og anvendelse af vikarer falder med en positiv gevinst i forhold til både borger og økonomi.

Så når jeg spørger, ”Skal din mor møde et kendt ansigt fra hjemmeplejen?”, så er mit svar. Kan vi være andet bekendt?

Det mener jeg ikke. Vi skal have hjertet på rette sted.